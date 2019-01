Coupe de France : L'AS Monaco tombe contre le FC Metz, Lille assure contre Sète

L'AS Monaco est encore tombé à domicile et dit adieu à la Coupe de France. Sans briller, le LOSC a assuré sa qualification pour les huitièmes.

Les temps sont durs pour l'AS Monaco. Lourdement tombé sur sa pelouse samedi dernier face à Strasbourg, le club de la Principauté a également dit adieu à la Coupe de France ce mardi. Les hommes de Thierry Henry ont été sortis dès les seizièmes de finale par le FC Metz. L'AS Monaco c'est lourdement incliné face au leader de Ligue 2 (1-3). Mené par les Grenats, l'ASM est revenu par l'intermédiaire de Falcao avant de sombrer en seconde période.

Gakpa et Niane ont enterré les espoirs de l'AS Monaco en fin de match. Les hommes de Thierry Henry ont pendant longtemps été dans le match mais n'ont jamais vraiment été en mesure de pouvoir arracher la victoire. Ils vont devoir vite se ressaisir et pourront désormais quasiment uniquement se concentrer sur le championnat. Les Monégasques devront également montrer un autre visage en Coupe de la Ligue, certainement leur dernière chance d'accrocher l'Europe.

Bamba assure l'intérim

De son côté, Lille qui avait fait tourner face à Sète avant de se déplacer sur la pelouse de l'Olympique de Marseille vendredi soir en Ligue 1 a assuré l'essentiel à savoir la qualification. Sans briller, les Dogues ont fait preuve de maîtrise dans leur seizièmes de finale de Coupe de France et se sont imposés sur plus petite des marges grâce à un but de Jonathan Bamba qui a parfaitement assuré l'intérim en l'absence de Nicolas Pepe. À ne pas rater Direct - L'avion d'Emiliano Sala porté disparu, toutes les infos

Lille rejoint donc Metz en huitièmes de finale de la Coupe de France mais aussi Villefranche, Toulouse, Guingamp et Lyon Duchère AS qui se sont qualifiés plus tôt dans la journée. Deuxième de Ligue 1, Lille peut également se permettre de rêver de réaliser un très beau parcours dans la plus ancienne et prestigieuse des compétitions françaises.