Coupe de France : La prédiction étonnante de Habib Beye sur le PSG

L’ancien joueur de l’OM, Habib Beye, a fait une prédiction étonnante sur le prochain match en Coupe de France du PSG.

Le PSG est bien entré en lice en Coupe de France avec une victoire contre l’US Revel lors des 32es de finale. Au prochain tour en 16es de finale, le club parisien sera aux prises avec Orléans samedi pour une place en 8es de finale. Face à une équipe évoluant en National, le PSG part, à priori, largement favori mais pour Habib Beye, le club de la capitale n’est pas à l’abri d’une surprise.

Habib Beye prévient le PSG

Avant de rencontrer le Paris Saint-Germain samedi prochain, Orléans était aux prises ave Red Star vendredi dernier lors de la 17e journée de National (défaite 2-1). Entraineur du Red Star, Habib Beye pense que son récent adversaire peut créer la surprise contre le PSG s’il reproduisait le même jeu que face à son équipe.

« Si le PSG est à son niveau, les Orléanais prendront beaucoup de plaisir mais la réalité c’est qu’ils n’auront aucune chance. Si le PSG joue à son niveau, un club de National ne peut pas battre le PSG aujourd’hui. Par contre si le PSG est un peu suffisant dans l’approche et surtout si Orléans est capable de faire ce qu’ils nous ont fait ce soir (vendredi). Je ne fais pas de comparaison mais je dis juste qu’ils sont venus chez nous avec une ambition de jeu que peu d’équipes ont eu. Ils nous ont cherché en un contre un très haut sur le terrain, sachant la qualité que l’on a pour sortir le ballon. Ils ont pris un grand risque et nous ont posé des problèmes comme peu d’équipes nous en ont posés sur cet aspect-là. Je pars du principe que si le PSG est moins bien et qu’ils arrivent à mettre ça en place, ce sera un très bon match de Coupe de France », a déclaré l’ancien international sénégalais.

L'article continue ci-dessous

Getty

Habib Beye souhaite une élimination du PSG en Coupe de France

Même s’il reconnait que les chances de qualification de l’US Orléans face au PSG sont pratiquement inexistantes, Habib Beye souhaite, en revanche, au club de créer la surprise contre les Parisiens. « Je pense que Karim (Mokeddem, le coach d’Orléans, ndlr) va aller jouer le PSG avec beaucoup d’ambitions. Il va vouloir que ses joueurs prennent du plaisir mais il sait aussi avec lucidité que l’écart est abyssal entre ces deux équipes, ne serait-ce que sur le papier. Maintenant dans une rencontre de Coupe de France, une équipe de L1 met parfois 10-15 minutes à entrer dans son match. Et sur un terrain moins bien que celui du Parc des Princes, une ambiance moins forte que celle du Parc des Princes et un peu de suffisance côté parisien, vous avez le cocktail pour créer la surprise en Coupe de France. Il y a déjà eu des exploits dans le passé. Je leur souhaite », a ajouté l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille.