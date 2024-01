Coupe de France : L’intrigante confidence du coach de Revel à Luis Enrique après le match

Après la lourde défaite de son club contre le PSG, dimanche, l’entraîneur de l’US Revel fait une confidence à Luis Enrique.

Le Stade Pierre-Fabre a servi de cadre, dimanche soir, au match des 32es de finale de Coupe de France entre le club de sixième division, l’US Revel, et celui de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Bien que son club ait lourdement perdu (0-9), l’entraîneur du club haut-garonnais, Nicolas Giné, a fait une confidence à son homologue francilien.

« J’étais à la remontada ! »

Être défait ne signifie pas ne pas reconnaître la grandeur de l’autre. C’est ce qu’a montré, dimanche soir, Nicolas Giné, entraîneur de l’US Revel, qui a échangé quelques mots avec l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, après le match perdu (0-9). Ceci pour lui dire tout le bien qu’il pensait de lui. Diffuseur de la rencontre, beIN Sports a capté la scène à travers ses caméras et micros.

« Je suis un fan de toi, je suis Catalan. J’ai de la famille à Perpignan et Barcelone », a lancé Nicolas Giné, coach de l’US Revel, avant de poursuivre tout en mettant sa main devant sa bouche pour faire une petite confession à l’ancien entraîneur du FC Barcelone (2014-2017). « J’étais à la remontada! Je t’aime beaucoup comme entraîneur », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Luis Enrique était l’entraîneur du FC Barcelone ce 8 mars 2017 en 8e de finale retour de la Ligue des champions quand son équipe a renversé le PSG (6-1) après avoir perdu le match aller en France (4-0).

« Luis Enrique ? L’entraîneur de la situation », selon Giné

Salué par Luis Enrique pour la prestation de son équipe, Nicolas Giné a encore dit plus de bien de l’ancien sélectionneur de la Roja en conférence de presse. A l’en croire, le coach parisien est l’homme de la situation, qui donnera le titre dont rêve le PSG (Ligue des champions) à la formation francilienne.

Getty Images

« Je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui. En tant qu’amateurs, si les joueurs se focalisent sur les joueurs, je me focalise plus sur les entraîneurs. Je suis d’origine espagnole et catalane, j’aime beaucoup regarder ce qu’il fait. Je lui ai dit - et je le pense - que c’est la bonne personne au bon endroit. Ce n’est peut-être pas quelqu’un qui va tout casser dès ses débuts mais je reste persuadé que c’est l’entraîneur de la situation qui fera gagner des grands titres à Paris », a expliqué Nicolas Giné.

Luis Enrique appréciera.