Coupe de France - Benjamin André (Rennes) : "Très peu de personnes pensaient qu'on pouvait le faire..."

Le capitaine du Stade Rennais est venu s'exprimer après la victoire de son équipe en finale de Coupe de France, le trophée bien serré contre lui.

Benjamin, il n'y a même pas de question à poser. On veut juste vous entendre.

Benjamin André : C'est incroyable. Le scénario est à l'image de notre saison et de notre équipe. On est capable de tout, c'est fou. Etre mené 2-0 par Paris et revenir dans le match comme ça, c'est incroyable. Il y a plein de choses qui se passent. On a raté notre début de match. Prendre un but sur coup de pied arrêté, c'était difficile, mais on a montré notre solidarité, on s'est accrochés comme on l'a fait toute cette saison. Ca montre l'état d'esprit de l'équipe et des joueurs. Malgré tout ce qui se dit par moment, on a montré qu'on était une vraie équipe, et on l'a montré de la plus belle des manières.

Vous effacez 48 ans sans titre. Qu'est-ce que cela représente ?

Une grande fierté. C'est ma cinquième saison et on m'en a toujours parlé. Ramener ça à Rennes, pour cette ville, pour ses supporters... Cette année a été fabuleuse à tous les niveaux, l'engouement était encore exceptionnel. Même à 2-0, on a vu des supporters en folie. Avec les présidents que j'ai connus, tous les coaches que j'ai eus ici, on a toujours été dans une certaine progression et cette année, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été débuté depuis très longtemps. J'ai aussi une pensée pour la famille Pinault. Il attend ça depuis tellement longtemps. Il avait des étoiles dans les yeux comme un enfant. C'est ce que peut procurer le football et je pense que ce soir il y a une grande fierté dans les yeux de beaucoup de gens.

Est-ce Mr Pinault qui a demandé à venir sur l'estrade pour la remise du trophée ?

Non, non... C'est nous qui l'avons amené. C'était normal. Ils ont mis toute leur passion dans ce club. Ils ont été parfois critiqué, mais ils ont toujours été derrière le avec passion et ils ont toujours essayé de le faire de la meilleure des manières. Ils nous l'ont fait ressentir. Alors, forcément, il y a énormément de personnes qu'on a envie de mettre en avant, mais c'est compliqué, ça va vite. Il y a les kinés, le staff médical, les coaches sportifs... C'est la victoire de tout un groupe, même de ceux qui n'ont pas joué et qui sont restés dans les tribunes. C'étaient des choix aussi. On est contents pour tout le monde.

A quoi pensez-vous lorsque vous soulevez cette Coupe ?

Je pense à mon fils déjà. La sensation est énorme parce que je l'ai emmené sur le terrain et qu'il s'en souviendra toute sa vie, je pense. Il y a pleins d'images qui viennent. Tu penses à tous les efforts que tu as fait, tout le travail, toutes les critiques aussi. Ce soir, très peu de personnes pensaient qu'on pouvait le faire, à part nous peut-être.

Pensez-vous que le Stade Rennais a franchi un palier ?

En ramenant un trophée, je pense que oui. C'est forcément un gros palier. La Coupe d'Europe, c'était aussi énorme, mais comme je l'ai dit, vu que ça ne se passe pas très bien en championnat, si on avait perdu ce soir on aurait dit qu'on n'avait rien fait cette année. Ca, ça va rester et ça va rester pendant des années.

Cette victoire vous permet aussi de vous qualifier à nouveau pour la Coupe d'Europe.

On savait que c'était le ticket le plus rapide pour la Coupe d'Europe, mais pas forcément le plus simple. Regoûter à la Coupe d'Europe, c'est exceptionnel.

Propos recueillis par Benjamin Quarez, au Stade de .