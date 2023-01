Coupe de France 2022-2023 : Tous les résultats des trente-deuxièmes de finale

Retrouvez tous les résultats des trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France 2022-2023.

Du 6 au 8 janvier se déroulent les trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France 2022-2023. Ce tour marque l'entrée en lice des équipes de Ligue 1.

A ce stade de la compétition et en cas de match nul à l'issue des deux mi-temps, il n'y aura pas de prolongation. On passera directement aux tirs au but. Cela sera le cas jusqu'aux demi-finales, la prolongation faisant éventuellement son retour en finale.

Matches joués le vendredi 6 janvier 2023

• Strasbourg – Angers : 0-0, 4-5 aux t.a.b.

• Châteauroux (N) - Paris Saint-Germain : 1-3

• Pau (L2) - Montpellier : 2-1

• Grenoble (L2) - Nîmes (L2) : 1-0

• Paris FC (L2) - Valenciennes (L2) : 3-1

Matches joués le samedi 7 janvier 2023

• Évreux (N2) - SC Bastia (L2) : 13h00, beIN Sports Max 4

• Grasse (N2) - La Tamponnaise (DH Réunion) : 13h00, beIN Sports Max 5

• Olympique Strasbourg (R1) - Clermont : 15h30, France 3 Régions et beIN Sports Max 6

• Avranches (N) - Brest : 15h30, France 3 Régions et beIN Sports Max 7

• Marseille - Hyères (N2) : 15h30 : France 3 et beIN Sports 1

• Lyon - Metz (L2) : 15h30, France 3 Régions et beIN Sports Max 4

• Linas-Montlhéry (N3) - RC Lens : 15h30, France 3 Régions et beIN Sports Max 5

• Vire (N3) - FC Nantes : 18h00, beIN Sports Max 5

• AS Monaco - Rodez (L2) : 18h00, beIN Sports Max 6

• Granville (N2) - Niort (L2) : 18h00, beIN Sports Max 8

• Thaon (N3) - Amiens (L2) : 18h00, beIN Sports Max 9

• Le Puy (N) - OGC Nice : 18h00, beIN Sports Max 7

• Villerupt (R1) - Annecy (L2) : 18h00, beIN Sports Max 10

• Plabennec (N3) - Vannes (N2) : 18h00

• Bordeaux (L2) - Rennes : 20h45, beIN Sports 1

Matches joués le dimanche 8 janvier 2023

• La Châtaigneraie (R1) - Lorient : 15h30, beIN Sports 3

• Jura Sud (N2) - AC Ajaccio : 15h30, beIN Sports Max 4

• Belfort (N2) - Saint-Quentin (N2) : 15h30, beIN Sports Max 6

• Loon-Plage (R1) - Reims : 15h30, beIN Sports Max 5

• Chamalières (N2) - Bourges (N2) : 15h30, beIN Sports Max 7

• Avoine Chinon (N3) - Vierzon (N2) : 18h00, beIN Sports Max 10

• Aubagne (N2) - Chambéry (N3) : 18h00, beIN Sports Max 7

• Stade Pontivyen (R1) - Les Herbiers (N2) : 18h00, beIN Sports Max 9

• Dunkerque (N) - AJ Auxerre : 18h00, beIN Sports 3

• Lannion (N3) - Toulouse : 18h00, beIN Sports Max 5

• Lille - Troyes : 20h45, beIN Sports 1

Pays de Cassel (R1) est déjà qualifié en raison du match perdu donné par la commission de discipline de la FFF à Reims Sainte-Anne (N3) et Wasquehal (N2). Le tirage au sort des seizièmes de finale aura lieu dimanche 8 janvier 2023 à 20 heures. Il sera diffusé sur beIN Sports.