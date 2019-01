Coupe d'Asie des Nations : Une finale sur fond de polémique concernant les situations de deux joueurs du Qatar

Les Émirats Arabes Unis contestent l'éligibilité de deux joueurs qataris, alors que la finale opposera ce vendredi (15h) le Qatar au Japon.

Les Emirats Arabes Unis, pays organisateur de cette Coupe d'Asie des Nations, ont été éliminés au stade des demi-finales, mardi, par le Qatar (0-4). Une défaite qui ne passe pas du côté du petit pays du Golfe, puisqu'il a décidé de contester la validité de la victoire de son voisin et rival. Le Confédération asiatique de football (AFC) a fait savoir que l'éligibilité de deux joueurs Qataris - l'attaquant Almoez Ali et le défenseur Bassam Al Rawi, respectivement d'origine soudanaise et irakienne - a été remise en cause. Une requête qui devra être examinée par l'AFC, le Qatar risquant un forfait, voire une exclusion de la compétititon si les faits sont avérés.

A noter que les tensions entre les deux pays ne sont pas circonscrites au monde du football. Depuis près de deux ans, plusieurs pays dont les Emirats Arabes Unis ont coupé leurs relations diplomatiques avec le Qatar, en pleine crise diplomatique.

La finale programmée ce vendredi à 15h

A la veille de la finale, lors de laquelle le Qatar affrontera le Japon du Marseillais Hiroki Sakai, le sélectionneur espagnol du Qatar ne s'est pas montré perturbé par ces accusations. "Je ne me sens pas du tout concerné. Tous les joueurs sont au travail, donc aucune inquiétude. On est très isolés [à l'hôtel] et on ne cherche aucune discussion avec l'extérieur. Cette équipe n'a pas besoin de motivation supplémentaire, jouer la finale de la Coupe d'Asie suffit."

Ce vendredi au stade Cheikh Zayed d'Abou Dabi, le Qatar visera une première victoire finale dans cette compétititon tandis que le Japon pourrait être sacré pour la cinquième fois. Les deux équipes, toutes deux invitées pour participer à la prochaine Copa America en juin prochain, s'affronteront pour succèder à l'Australie au palmarès de cette Coupe d'Asie des Nations.

