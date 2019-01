Coupe d'Asie des Nations - Le Qatar crée la surprise contre la Corée du Sud

Contre toute attente, le Qatar a battu la Corée du Sud ce vendredi après-midi en quarts de finale de la Coupe d'Asie des Nations (1-0).

Un but d'Abdulaziz Hatem à la 78e a suffi au bonheur du Qatar ce vendredi après-midi en quarts de finale de la Coupe d'Asie des Nations. Les Qatariens ont en effet battu la Corée du Sud à la surprise générale (1-0) et se qualifient pour la première fois de leur histoire pour les demi finales de la compétition. Ils y retrouveront le vainqueur du match entre les Emirats Arabes Unis et l'Australie, tenante du titre, mardi 29 hanvier à 15h.

Un joli parcours pour la sélection du Qatar, qui continue de progesser alors qu'elle acueillera la Coupe du Monde dans un peu moins de quatre ans. Mais avant cela, le petit pays du Golfe sera l'un des invités de la prochaine Copa America, cet été au Brésil. Une compétition pour laquelle les Qatariens connaissent leurs adversaires de la phase de poule : l'Argentine, la Colombie et le Paraguay.

De son côté, la Corée du Sud est éliminée dès les quarts, alors qu'elle ambitionnait d'aller au bout. Une bonne nouvelle malgré tout pour Tottenham, qui va pouvoir récupérer Heung-min Son plus tôt que prévu. Un retour bienvenu pour Mauricio Pochettino, alors que Harry Kane et Dele Alli sont blessés du côté des Spurs.