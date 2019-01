Coupe d'Asie des Nations : la suite des quarts de finale aujourd'hui

Les quarts de finale de la Coupe d'Asie des Nations se poursuivent ce vendredi après-midi avec les deux dernières affiches.

Le Japon et l'Iran sont d'ores et déjà qualifiés pour les demie finales de la Coupe d'Asie des Nations, lors desquelles ils s'affronteront lundi 28 janvier, à 15h au stade Hazza Bin Zayed. Les deux sélections se sont respectivement imposées 1-0 contre le Vietnam et 3-0 contre la Chine.

Ce vendredi après-midi se tiennent les deux derniers quarts aux Emirats Arabes Unis. Depuis 14h, la Corée du Sud défie le Qatar au stade Cheikh Zayed. Un match qui sera suivi à 17h par la dernière affiche : Emirats Arabes Unis-Australie, au stade Hazza Bin Zayed.

