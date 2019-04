Coupe d'Allemagne - Werder Brême-Bayern Munich (2-3), le Bayern rejoint Leipzig en finale

Vainqueur du Werder Brême dans un match animé (2-3), le Bayern a composté son ticket pour la finale de la Coupe d'Allemagne.

Il n'y aura donc pas un, mais deux affrontements majeurs entre le et le dans cette fin de saison. Le club de la firme Redbull va jouer les arbitres dans la lutte pour le titre en en tentant de faire tomber le Bayern pour profiter au . Mais il rencontrera également le géant bavarois en finale de la Coupe d' .

Ce mercredi soir, au lendemain de la qualification de Leipzig à Hambourg (1-3), le Bayern a davantage tremblé pour venir à bout d'une autre formation historique, le . Les visiteurs auraient pu débloquer la situation dans une première demi-heure très animée où Müller - qui jouait la 10ème demi-finale de de sa carrière - a eu de multiples munitions sans parvenir à trouver la faille (10e, 16e), tout comme Thiago Alcantara, dans une position idéale (22e).

La minute folle du Werder

Le Werder aurait pu en profiter, notamment sur une énorme opportunité de Klaassen, dont la tentative a fui le cadre (23e). Mais c'est finalement grâce à l'inévitable Robert Lewandowski que l'équipe de Niko Kovac est parvenue à passer devant. En bon renard des surfaces, le numéro 9 polonais a inscrit un but opportuniste de près suite à une tête lobée de Müller sur le poteau (0-1, 36e). Juste avant la pause, Lewandowski a encore trouvé le chemin des filets mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu (42e).

L'article continue ci-dessous

On pensait alors le Bayern capable de voir venir, d'autant qu'après une série de situations chaudes, le champion d'Allemagne a doublé la mise à l'heure de jeu par Müller, dont le tir puissant a fait mouche (0-2, 63e). Mais contre toute attente, le Werder s'est révolté et la magie de la coupe a parlé. Juste après une action où Pavlenka a frôlé le CSC en trouvant son propre poteau (68e), Osako a réduit la marque à la réception d'un centre (1-2, 74e) avant que Rashica ne profite d'une énorme erreur sur l'engagement du Bayern pour égaliser et faire basculer l'arène dans l'euphorie (2-2, 75e).

Une minute folle avant la douche froide. Kingsley Coman, déjà dangereux plus tôt dans la rencontre, a obtenu un penalty trois minutes plus tard après une belle percussion individuelle. Robert Lewandowski s'est chargé de le transformer avec autorité (2-3, 78e). Le Bayern, à l'expérience, a donc eu le dernier mot dans ce match à rebondissements. Il peut désormais se concentrer à nouveau sur la lutte pour le titre où, cette fois-ci, les erreurs grossières ne seront plus autorisées.