Coupe d'Allemagne - Hambourg-RB Leipzig (1-3), Leipzig composte son ticket pour la finale

Le RB Leipzig, qui a dompté Hambourg ce mardi (1-3), retrouvera le Bayern Munich ou le Werder Brême en finale de la Coupe d'Allemagne.

C'est une fin de saison particulièrement excitante que le s'apprête à vivre. Troisième de , l'équipe de Ralf Rangnick aura un vrai rôle à jouer en championnat puisqu'elle affrontera le , engagé avec le dans une lutte acharnée pour le titre. Mais elle n'aura pas à se contenter de jouer les arbitres puisqu'elle pourra aussi ajouter un trophée à sa vitrine après avoir validé son ticket pour la finale de la coupe d' - une compétition que le club du groupe Redbull n'a jamais remporté.

Leipzig peut devenir le bourreau du Bayern

Leipzig était clairement favori de cette confrontation sur la pelouse d'Hambourg. Un duel entre deux formations que tout oppose. Le HSV, club historique et place forte du football allemand, s'offrait une parenthèse enchantée au bout d'une saison passée dans l'antichambre, là ou le RB Leipzig est un nouveau-riche à l'ascension fulgurante.

Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour voir les visiteurs débloquer la situation grâce à un but de Poulsen (0-1, 12e). Porté par son public, le HSV a trouvé les ressources pour refaire surface grâce à une égalisation magistrale signée Jatta, auteur d'un missile de 30 mètres quelques minutes plus tard (1-1, 23e). Un score que la formation de seconde division a conservé jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, Leipzig a mis le pied sur l'accélérateur et est repassé devant après un but contre son camp du Janjičić (1-2, 53e). Leipzig s'est alors attelé à gérer son avantage dans la dernière demi-heure avant de sceller son succès et de donner un peu plus d'ampleur au score grâce à un but d'Emil Forsberg (1-3, 72e). L'affaire était reglée, et le score n'a plus bougé.

En finale de cette DFB-Pokal, le troisième de retrouvera donc le Bayern Munich ou le , qui s'affronteront ce mercredi (20h45). Et à y regarder de plus près, le RB Leipzig peut tout simplement devenir le bourreau du grand Bayern dans cette fin de saison...