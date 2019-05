Coupe d'Afrique des Nations - La liste préliminaire du Maroc avec Achraf Hakimi

À un peu moins d'un mois de la prochaine , les équipes se dévoilent avec leurs listes pour la compétition en Égypte. Au tour du d'annonce un effectif préliminaire de 27 joueurs.

Hervé Renard ne bouscule pas son groupe où l'on retrouve de nombreux habitués avec Hakim Zyech, Younes Belhanda ou encore Mehdi Benatia. Achraf Hakimi est bien là malgré sa fracture du métatarse intervenue fin mars.

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, qui avait qualifié le Maroc à la dernière en , précise qu'il réduira son groupe à 23 joueurs "au plus tard" le 11 juin à minuit.

LISTE 27 JOUEURS

MAROC CAN 2019 EGYPTE

LIST OF 27 PLAYERS

MOROCCO AFCON 2019 EGYPT



Liste définitive 23 joueurs le 11 juin minuit au plus tard



Final list 23 players on 11 of june pic.twitter.com/HB0u412PJ6