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La Lega Serie A publie l'appel d'offres pour les droits télévisés de la Coupe d'Italie, avec l'objectif d'augmenter les recettes au cours des trois prochaines années. L'idée d'un nouveau format pour la compétition est étroitement liée à cet objectif.

Dans l'appel d'offres pour la commercialisation des droits audiovisuels des trois prochaines années, la Lega Serie A dévoile également deux formats possibles pour donner une nouvelle forme à la compétition, dans l'idée de se rapprocher du modèle de la Coupe d'Angleterre. Deux options sont envisagées.

FORMAT A

Le format A maintiendrait le statu quo, avec 40 clubs participants : 20 équipes de Serie A, 16 de Serie B et 4 de Serie C. Les huit premiers clubs du classement, établi sur la base des résultats de la saison précédente, n'entreraient en lice qu'en huitièmes de finale et auraient la garantie de jouer à domicile selon un tableau prédéfini. La formule resterait donc inchangée par rapport à l'actuelle.

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FORMAT B

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Le format B changerait en revanche la donne, avec 56 équipes participantes, réparties ainsi : 20 équipes de Serie A, 20 de Serie B et 16 de Serie C. Pour ces dernières, le règlement accorderait la priorité aux équipes réserves des clubs de Serie A, quelle que soit la division dans laquelle elles évoluent.

Le premier tour réunirait 48 clubs : 12 équipes de Serie A (celles classées de la neuvième à la dix-septième place), trois promues de Serie B, les 20 équipes de deuxième division et 16 équipes de Serie C. Les 24 vainqueurs accéderaient aux seizièmes de finale, où entreraient en lice les huit têtes de série de Serie A. C'est une différence majeure avec le format A, dans lequel les huit meilleures équipes du classement sont également exemptées des seizièmes. Dans le format B, les équipes réserves ne pourraient en outre pas affronter leur équipe première respective avant une éventuelle finale.

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Les formats A et B conservent tous deux un match unique à chaque tour à élimination directe, mais se distinguent sur les demi-finales, qui se disputeraient elles aussi sur un seul match dans le format B. Le critère déterminant l'équipe qui reçoit changerait également, ce droit étant attribué par tirage au sort.

LES MONTANTS

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Le choix entre les deux modèles ne sera pas seulement sportif, mais aussi économique, explique Gazzetta.it. L'appel d'offres de la Lega Serie A fixe en effet des prix planchers différents pour les droits audiovisuels de la Coupe d'Italie au cours des trois prochaines années. Pour le format A, le prix minimum demandé est de 54 millions d'euros par saison, soit 162 millions sur les trois saisons. Le format B, plus large et comptant davantage de participants, est quant à lui évalué à un minimum de 61 millions par an, soit 183 millions sur trois ans.

SUPERCOUPE

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Concernant la Supercoupe, le troisième trophée national, l'appel d'offres prévoit aussi bien une formule à deux équipes qu'à quatre : dans le premier cas, le prix minimum des droits télévisés serait de 8 millions d'euros par saison et passerait à 15 millions avec quatre équipes. Au total, si les offres atteignaient seulement les montants minimums, la Lega Serie A percevrait donc 62 millions d'euros par saison pour la Supercoupe d'Italie et la Coupe d'Italie, contre 58 millions actuellement. Ce montant pourrait atteindre 76 millions.