Joie pour les Hessois au bord de l’Elbe : l’Eintracht Francfort s’est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne. L’équipe d’Adi Hütter a remporté son duel entre clubs de première division sur le terrain du Hambourg SV (3-1, 0-0 à la pause) et peut, en ces semaines difficiles, rêver discrètement d’un sixième sacre en Coupe dans l’histoire du club.

Le capitaine Robin Koch, de la tête (56e), Jonathan Burkardt (71e) et Younes Ebnoutalib (75e) ont fait taire le Volkspark et infligé un nouveau coup dur au HSV, qui n’avait fait jeu égal que pendant une mi-temps. Terem Moffi (79e) n’a pu inscrire que le but de l’honneur pour les locaux.

« Nous avons bien joué », a déclaré le maître à jouer Mario Götze. « En première période, c’était évidemment nettement insuffisant, mais sur la fin, surtout en seconde période, nous avons fait du très, très bon travail. » Dans l’ensemble, Francfort serait « sur la bonne voie ».

Décimés par les blessures, les Hambourgeois s’étaient inclinés en championnat le week-end dernier chez le promu Paderborn (0-1). Une élimination au deuxième tour de la Coupe face à des Hessois en difficulté ? Décevant. L’équipe de Merlin Polzin aura toutefois rapidement l’occasion de se racheter : les deux formations se retrouveront dimanche (17 h 30/DAZN) en championnat, cette fois à Francfort.

Malgré l’absence de sept professionnels, dont, après la défaite en championnat du week-end, le meneur de jeu Fábio Vieira, la recrue Bilal Nadir (tous deux blessés à la cuisse) et Yussuf Poulsen (problèmes à la hanche), les Hambourgeois ont abordé la rencontre avec confiance devant 57 000 spectateurs. « Avec les joueurs disponibles, nous avons une envie maximale de disputer cette compétition. Ils ont toute notre confiance », a déclaré l’entraîneur du HSV, Polzin, à RTL peu avant le coup d’envoi. Hütter a parlé d’un « match important ». Son équipe était « prête ».

Ce sont pourtant les locaux qui ont d’abord dicté le jeu et se sont procuré les premières occasions. Mais Moffi, seul face au but, a perdu le ballon (22e), Zakaria El Ouahdi a buté sur le gardien de l’Eintracht Noah Atubolu d’une frappe puissante (24e), et Albert Grönbaek a poussé le ballon à côté du second poteau à sept mètres du but (29e).

Et l’Eintracht ? Vainqueur de la Coupe en 2018, le club francfortois a livré une prestation tout à fait correcte trois jours après sa défaite 0-1 chez le Borussia Dortmund, mais sans d’abord se créer d’occasion notable. Après une demi-heure, Burkardt s’est soudain retrouvé en position de tirer depuis le côté droit, à la suite d’un joli travail de Ritsu Doan.

À la pause, les discussions au Volksparkstadion tournaient autour d’une action survenue à la 35e minute. Côté hambourgeois, on ne comprenait pas pourquoi la VAR n’était pas intervenue lorsqu’El Ouahdi avait été bousculé dans la surface par le défenseur de l’Eintracht Koch.

En seconde période, les visiteurs ont pris les commandes et ont vite été récompensés. Sur un centre d’Uzun, Koch a repris de la tête une remise parfaite de Burkardt pour pousser le ballon au fond des filets. Le HSV a réagi par des attaques rageuses. Mais ni Moffi, qui a manqué de la tête le but vide à bout portant (64e), ni Grönbaek (70e) n’ont marqué. À l’autre bout du terrain, Burkardt et Ebnoutalib ont au contraire scellé le sort du match.

Des remplaçants décisifs sauvent le FC Augsbourg face à un club de troisième division

Le FC Augsbourg a évité de justesse une humiliation en Coupe grâce à ses remplaçants décisifs. Entrés en jeu, Arijon Ibrahimovic et Anton Kade ont permis au club de Bundesliga, qui restait sur cinq matches de championnat sans victoire, de se qualifier pour les huitièmes de finale au terme d’un duel disputé chez le promu de troisième division SG Sonnenhof Großaspach (4-2, 2-1 à la pause).

Luca Molinari (23e) et le capitaine Volkan Celiktas (47e) ont répondu au doublé inscrit pour le FCA par Rodrigo Ribeiro (13e et 21e). Mais Ibrahimovic (69e), entré quatre minutes plus tôt, a ensuite enroulé le ballon de 25 mètres pour l’envoyer superbement dans le but des locaux. Kade (74e), entré en même temps qu’Ibrahimovic, a tranché ce duel haletant.

Le « club de village » autoproclamé d’Aspach, qui avait éliminé au premier tour Arminia Bielefeld, pensionnaire de deuxième division (3-0 aux tirs au but), brûlait de disputer « sans doute le plus grand match » de son histoire. Et les présages semblaient favorables : sur Sky, l’ânesse Andile, mascotte du club, a choisi après quelques hésitations la gamelle de carottes de la SGS.

Mais les animaux aussi peuvent se tromper : Ribeiro a ouvert le score pour Augsbourg d’un tir en pivot. À l’autre bout du terrain, Marius Kunde a trouvé l’intérieur du poteau ; sur la contre-attaque, Ribeiro a porté le score à 0-2. Molinari a alors répliqué : il a d’abord marqué lui-même, avant de servir le but du 2-2.

Dans les tribunes, Andrea Berg, supportrice passionnée d’Aspach, espérait déjà l’exploit. Mais la chanteuse de variétés n’avait pas compté sur les remplaçants d’Augsbourg.

Deux séries prennent fin : Bochum, pensionnaire de deuxième division, surprend Mayence

Les spécialistes des déplacements du FSV Mayence 05, club de Bundesliga, ont chuté à la surprise générale au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. Chez le VfL Bochum, pensionnaire de deuxième division, les Rhénans se sont inclinés 0-2 (0-0 à la pause), leur première défaite à l’extérieur après six victoires sur deux saisons. De son côté, l’outsider Bochum a décroché à force d’efforts sa toute première victoire à domicile de la saison.

Dans un match où la différence de division ne s’est pas fait sentir, Christian Rasmussen (46e) a ouvert le score pour Bochum. L’attaquant Philipp Hofmann a doublé la mise (75e). Le VfL a ainsi pris une petite revanche : lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, Mayence avait scellé la septième relégation de Bochum de la Bundesliga en s’imposant 4-1. Le favori manque quant à lui les huitièmes de finale de la Coupe pour la quatrième fois consécutive.

« À domicile comme à l’extérieur, il faut être performant et assurer les fondamentaux. Surtout en Coupe contre Bochum », avait prévenu l’entraîneur de Mayence, Urs Fischer, avant la rencontre. Les séries bien marquées des deux équipes confirmaient le statut de favori de sa formation.

Mais le club de Bundesliga a visiblement peiné chez le finaliste de la Coupe en 1968 et 1988. Après une première période équilibrée, Rasmussen a fait exulter Bochum dans le Ruhrstadion, en travaux, situé Castroper Straße. Sur sa frappe, il a bénéficié du petit coup de chance nécessaire : le maître à jouer de Mayence Kaishu Sano a dévié le ballon hors de portée de son gardien.

Le FSV n’a pas réagi avec la rage attendue, et Fischer a tenté d’insuffler de l’énergie avec un triple changement. Mais c’est Bochum qui a frappé en contre : Hofmann n’a eu qu’à pousser le ballon au fond après une passe transversale de Jarne Steuckers, déclenchant la fête dans la Ruhr.