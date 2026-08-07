Selon des informations concordantes de plusieurs médias, dont Sky Sports et Fabrizio Romano, le Barça a transmis une première offre à City pour Rodri. D’après Romano, les Catalans ont proposé une indemnité fixe de 45 millions d’euros, plus des bonus pouvant atteindre cinq millions d’euros supplémentaires.

Le vice-champion d’Angleterre aurait toutefois rejeté immédiatement cette offre vendredi matin. Le Barça va donc devoir faire davantage d’efforts pour obtenir le joueur qu’il souhaite pour le cœur de son milieu de terrain, et un article de The Athletic laisse peu d’espoir aux supporters catalans quant à une conclusion rapide.

Selon cette source, l’offre globale de Barcelone, d’un montant de 50 millions d’euros, reste encore très éloignée de ce que City imagine comme indemnité de transfert. Les Skyblues ne seraient prêts à entrer dans des négociations concrètes pour un transfert de Rodri qu’à partir d’une offre d’environ 80 millions d’euros, est-il précisé. Le contrat de l’Espagnol court jusqu’en 2027.

Développement brûlant autour de Rodri : refus du Real Madrid, transfert au FC Barcelone ?

Quelques heures plus tôt, il avait entre-temps filtré de manière définitive que le Barça soufflait Rodri à son rival juré, le Real Madrid. Comme l’a annoncé l’agent du milieu de terrain, Pablo Barquero, sur les ondes de Cadena Ser, Rodri a choisi de ne pas signer de contrat avec le club espagnol record basé à Madrid.

« L’offre était vraiment bonne. Nous avons apprécié le professionnalisme, la classe, le respect et la manière dont le Real Madrid a mené les négociations. Le Real Madrid souhaitait sérieusement recruter Rodri et a tout mis en œuvre pour le convaincre. Du président au directeur général, tout le monde a travaillé pour permettre le transfert de Rodri au Real Madrid », a déclaré Barquero.

Les discussions avec les Merengue se seraient déroulées de manière « positive », mais le champion du monde et d’Europe espagnol a toutefois « choisi une autre offre ». Barquero n’a pas précisé de quel club il s’agissait exactement. Selon des informations concordantes des médias, c’est précisément le grand rival du Real, Barcelone, qui aurait obtenu son accord.

Jeudi, le journal espagnol Marca avait déjà affirmé que Rodri avait donné son feu vert aux dirigeants de l’actuel champion de Liga, entraîné par Hansi Flick, pour un transfert lors de la période actuelle du mercato. Le Barça doit désormais encore se confronter à la difficile tâche de trouver un accord avec Manchester City.

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Le FC Barcelone doit apparemment vendre des joueurs pour le transfert de Rodri

Du côté du Real, la désillusion se serait déjà installée avant même la parution de ces informations, car à Madrid, on recevait de plus en plus de signaux venus du clan Rodri indiquant qu’il préférait le Camp Nou au Bernabeu. Les Merengue s’efforçaient apparemment déjà depuis plusieurs semaines de recruter le capitaine espagnol champion du monde. Rodri n’a montré aucun signe d’une prolongation chez les Skyblues, si bien qu’un départ lors de l’actuel mercato représentait de plus en plus une option envisageable pour les Anglais.

Dans la course à Rodri, le style de jeu de l’équipe, clairement orienté vers la possession du ballon, plaidait en faveur du FC Barcelone, tandis que le Real, même sous les ordres du nouvel entraîneur Jose Mourinho, devrait sans doute miser par séquences sur le jeu en transition. De plus, chez les Catalans, Rodri retrouverait, contrairement au Real, de nombreux coéquipiers avec lesquels il a remporté le titre mondial cet été.

Au Barça, Frenkie de Jong sera absent un long moment dans l’axe du milieu de terrain en raison d’une blessure au genou, ce qui crée un besoin à ce poste que Rodri pourrait combler.

Pour que le transfert se concrétise du point de vue des Catalans, le club doit toutefois d’abord vendre des joueurs, selon The Athletic , afin de pouvoir réunir les moyens financiers nécessaires. Cet été, le Barça a déjà investi environ 100 millions d’euros sur Anthony Gordon (Newcastle) et Karim Adeyemi (Dortmund).