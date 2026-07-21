Un club espagnol a révélé la première recrue d'Al-Nassr lors du prochain mercato estival, avant même que le club saoudien ne l'annonce lui-même.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a rapporté les déclarations de Hector Martin, responsable de la communication du Real Majorque, qui a annoncé le transfert de son milieu de terrain portugais Samu Costa vers Al-Nassr.

Martin a déclaré : "L'affaire est réglée entre Majorque et Al-Nassr, et un accord définitif a été trouvé entre les deux clubs concernant le transfert de Samu Costa, après que le club saoudien a devancé l'offre du RB Leipzig ainsi que d'autres offres européennes."

Selon ce qu'avait révélé plus tôt le journal saoudien "Okaz", Al-Nassr s'est mis d'accord pour recruter le milieu de terrain portugais contre 9 millions d'euros, versés en deux étapes, un montant considéré comme dérisoire.

Samu Costa sera ainsi la première recrue conclue par Al-Nassr durant le mercato estival, le club n'ayant engagé aucun joueur jusqu'à présent en raison de la crise financière qu'il traverse.

Samu Costa possède un parcours remarquable, effectué en grande partie en Espagne, où il a joué pour Almería entre 2020 et 2023, avant de rejoindre le Real Majorque, où il évolue toujours actuellement.

Sur le plan international, Costa a débuté son aventure avec la sélection du Portugal aux côtés de Cristiano Ronaldo en octobre 2024, mais il n'a disputé que 7 matchs avec elle.

Le joueur de 25 ans a été convoqué pour participer avec le Portugal à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais il n'a pris part qu'à un seul match, comme remplaçant durant 20 minutes, lors du match nul et vierge contre la Colombie lors de la troisième journée de la phase de groupes.