Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a reçu une proposition pour rejoindre un consortium en pourparlers pour l'acquisition d'une participation dans Liverpool.

La chaîne Sky News a révélé que Bezos a mené des discussions concernant son adhésion à un groupe d'investisseurs dirigé par Amit Bhatia, ancien copropriétaire du club de Queens Park Rangers.

La fortune du magnat d'Amazon et de Blue Origin, qui possède également le journal Washington Post, est estimée à environ 257 milliards de dollars selon le magazine Forbes, ce qui fait de lui le quatrième homme le plus riche du monde.

Selon les informations rapportées, Bezos a exploré par le passé des offres pour l'achat de la franchise des Seattle Seahawks, vainqueurs du Super Bowl cette année, et de la franchise des Washington Commanders, une autre équipe de la ligue de football américain, bien qu'il n'ait finalisé aucun de ces deux accords.

Si Bezos poursuit son investissement dans Liverpool, cela restera une surprise, malgré l'afflux apparemment continu de capitaux américains vers la Premier League anglaise, selon la même chaîne.

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Le groupe, dirigé par Amit Bhatia, mène des discussions avec Fenway Sports Group (FSG), propriétaire de Liverpool, concernant un « investissement stratégique dans une participation minoritaire » qui valorise le club à au moins six milliards de dollars, et les rapports indiquent que le groupe pourrait acquérir jusqu'à 30 % des actions du club.

Bhatia a récemment cédé sa participation dans le club de Queens Park Rangers, évoluant en Championship anglais, afin d'ouvrir la voie à la conclusion de l'accord.

Fenway Sports Group détient le club de Liverpool depuis 2010, et Liverpool entamera la saison 2026-2027 sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola, après le départ d'Arne Slot en mai dernier.

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