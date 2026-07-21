Un club espagnol a révélé la première recrue d'Al-Nassr lors du prochain mercato estival, avant même que le club saoudien ne l'annonce lui-même.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a rapporté des déclarations d'Hector Martin, responsable de la communication du Real Majorque, dans lesquelles il a annoncé le transfert de son milieu de terrain portugais Samu Costa vers Al-Nassr.

Martin a déclaré : « L'affaire est conclue entre Majorque et Al-Nassr, et un accord définitif a été trouvé entre les deux clubs concernant le transfert de Samu Costa, après que le club saoudien a surpassé l'offre du RB Leipzig ainsi que d'autres offres européennes. »

Selon ce qu'avait révélé auparavant le journal saoudien « Okaz », Al-Nassr s'est entendu pour recruter le milieu de terrain portugais contre 9 millions d'euros, payables en deux temps, ce qui est considéré comme une somme modique.

Ainsi, Samu Costa sera la première recrue conclue par Al-Nassr lors du mercato estival, le club n'ayant engagé aucun joueur jusqu'à présent en raison de la crise financière qu'il traverse.

Samu Costa possède un parcours remarquable, dont la majeure partie s'est déroulée en Espagne, où il a évolué sous les couleurs d'Almeria entre 2020 et 2023, avant de rejoindre le Real Majorque, où il joue encore actuellement.

Sur le plan international, Costa a débuté son aventure avec la sélection du Portugal aux côtés de Cristiano Ronaldo depuis octobre 2024, mais il n'a disputé que 7 matchs avec elle.

Le joueur de 25 ans a été convoqué pour disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec le Portugal, mais il n'a participé qu'à un seul match, en tant que remplaçant pendant 20 minutes, lors du match nul et vierge face à la Colombie, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes.