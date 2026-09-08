Moment très amer pour le BVB et Karetsas. L’ailier grec s’est soudainement assis au sol sans aucun contact après 23 minutes au Signal Iduna Park. Juste avant, il avait encore effectué un dribble tout à fait normal et joué une passe. Puis il a levé le bras et demandé à être soigné.

« Quand les médecins n’ont même pas regardé les jambes, mais se sont concentrés uniquement sur le haut du corps, j’ai eu des frissons dans le dos. On ne souhaite une telle chose à personne. Ce sont des images vraiment terribles que nous avons dû voir », a expliqué l’icône du club de Dortmund Mats Hummels, consultant pour Prime Video.

Karetsas est désormais en route vers l’hôpital. Comme l’a communiqué le BVB, il s’est plaint de « problèmes circulatoires ». Les Schwarzgelben ont également pu donner un premier signe rassurant : « Kosta va bien compte tenu des circonstances. » D’autres examens doivent désormais suivre.

Grosse malchance : qui est actuellement blessé au BVB ?

Pour le BVB, une absence prolongée de Karetsas serait un coup très dur. La recrue Giannis Konstantelias s’était déjà rompu les ligaments croisés dès sa première apparition en Bundesliga contre le HSV lors de la première journée et ne sera pas disponible pendant longtemps.

Ethan Nwaneri, en provenance d’Arsenal, a été prêté en urgence comme remplaçant avant la fin de la période des transferts. Nwaneri est entré en jeu mardi à la place de Karetsas.

En défense aussi, Dortmund est actuellement touché par les blessures. L’entraîneur principal Niko Kovac a dû remplacer Nico Schlotterbeck, Emre Can et Filippo Mane lors du duel contre Villarreal.

Ramy Bensebaini est lui aussi encore diminué en raison d’une contusion à la cage thoracique, mais il n’aurait de toute façon pas été autorisé à jouer en raison de son carton jaune-rouge reçu lors du match à l’Atalanta Bergame (1-4) en février.