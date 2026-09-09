Moment extrêmement amer pour le BVB et Karetsas. L’ailier grec s’est soudainement assis au sol sans contact après 23 minutes au Signal Iduna Park. Juste avant, il avait encore réalisé un dribble tout à fait normal et délivré une passe. Puis il a toutefois levé le bras pour demander des soins. Peu après, les secours se sont précipités, la recrue a quitté le terrain portée, les larmes aux yeux, sous les applaudissements des spectateurs.

« Quand les médecins n’ont même pas regardé les jambes, mais se sont occupés uniquement du haut du corps, j’en ai eu des frissons dans le dos. Nous ne souhaitons une telle histoire à personne. Ce sont des images vraiment terribles que nous avons dû voir », a expliqué l’icône du club de Dortmund Mats Hummels, consultant pour Prime Video.

Le Grec va désormais être examiné à l’hôpital, « pour au final tout exclure. Nous devons attendre de voir ce que donneront les prochains jours », a déclaré le directeur sportif Lars Ricken après le succès 3-2 contre les Espagnols. Lui-même s’est dit « naturellement déjà assez choqué. C’étaient des problèmes circulatoires sortis de nulle part. Rien ne laissait présager cela », a ajouté Ricken.

Ole Book s’est exprimé dans le même sens. « Je suis sorti avec lui, mais à ce moment-là il n’était pas directement en état de parler. Nous espérons évidemment que cela ira beaucoup, beaucoup mieux très vite et que ce n’est rien de grave », a déclaré le directeur sportif de Dortmund.

Book a également indiqué qu’il n’y avait eu aucun signe de problème. « C’est arrivé très soudainement. Il s’est assis et a ensuite été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires, où il se trouve encore actuellement. Cela ternit bien sûr clairement l’ambiance. »

Le BVB avait fait savoir au début de la seconde période que la recrue de 18 ans allait « bien compte tenu des circonstances ». L’entraîneur Niko Kovac avait également transmis cette nouvelle à son équipe à la pause. « J’ai dit à mes joueurs que tout allait bien. Eux aussi se font du souci », a ainsi confié Kovac.

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Gros coup dur : quels sont actuellement tous les blessés au BVB ?

Pour le BVB, une absence prolongée de Karetsas serait un coup très dur. La recrue Giannis Konstantelias s’était déjà rompu le ligament croisé lors de sa première apparition en Bundesliga contre le HSV, lors de la première journée, et sera indisponible pendant longtemps.

Pour le remplacer, Ethan Nwaneri a encore été prêté en urgence par Arsenal juste avant la fin du mercato. Nwaneri est entré en jeu mardi à la place de Karetsas. En défense aussi, Dortmund est actuellement touché par des soucis de blessures. Kovac a dû remplacer Nico Schlotterbeck, Emre Can et Filippo Mané lors du duel contre Villarreal.

Ramy Bensebaini est lui aussi encore diminué en raison d’une contusion à la cage thoracique, mais il n’aurait de toute façon pas été autorisé à jouer en raison de son carton jaune-rouge reçu lors du match contre l’Atalanta Bergame (1-4) en février.