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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Coup dur : Saleh Abu Al-Shamat manquera-t-il le derby entre Al-Ahli et Al-Ittihad ?

S. Abu Al-Shamat
Al Ahli
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Une situation compliquée pour « le Raqi »

Saleh Abu Al-Shamat, joueur d'Al Ahli (Arabie saoudite), traverse une période difficile, avec un forfait probable pour le derby de Djeddah face au voisin et rival historique, Al Ittihad, en raison d'une blessure.

Abu Al-Shamat s'est blessé à l'épaule au cours de la période écoulée, ce qui lui a valu de manquer les rencontres face à Al Fayha, Al Khaleej et Al Shabab en Roshn Saudi League, ainsi que celles contre Al Gharafa et Al Sadd du Qatar en Ligue des champions d'Asie Élite.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Abu Al-Shamat a encore besoin d'une période de soins allant de deux à trois semaines avant de retrouver les entraînements collectifs.

En cas d'absence de 3 semaines, il ne sera pas présent lors des rencontres face à Al Faisaly en Roshn League et à Al Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie Élite, en plus du derby contre Al Ittihad.

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Al Ahli se rendra sur la pelouse d'Al Ittihad, au stade Al Inma de Djeddah, le 26 novembre, lors de la quinzième journée de la Roshn League.

Pour rappel, Saleh Abu Al-Shamat a disputé 12 matches avec Al Ahli depuis le début de la saison en cours, durant lesquels il a réussi à inscrire un seul but et à délivrer une passe décisive.

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