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La France subit un coup dur avec le forfait de Marcus Thuram avant ses deux prochains matches de Ligue des nations contre l’Italie et la Turquie. L’attaquant de l’Inter a dû quitter le groupe de Zinedine Zidane, faute de s’être remis d’un problème musculaire survenu lors d’un match de Serie A.

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La star de l’Inter frustrée par une gêne persistante à l’ischio-jambier

Les espoirs de Thuram de jouer un rôle pendant la trêve internationale se sont envolés : l’attaquant de l’Inter a officiellement déclaré forfait pour les prochains matches de la France. L’avant-centre de 29 ans s’est présenté lundi à Clairefontaine, mais il était manifestement gêné par un problème physique apparu alors qu’il jouait avec son club en Italie. La Fédération française de football (FFF) a confirmé que le joueur souffrait toujours de l’ischio-jambier droit, une blessure contractée lors de la récente victoire de l’Inter contre Côme en championnat (2-0).

Bien qu’il ait rejoint le rassemblement de l’équipe de France avec l’intention d’y participer, Thuram n’a pas pu prendre part à la séance d’entraînement collective de lundi et s’est limité à un travail individuel de récupération. « Cette gêne persistante l’a empêché de participer à l’entraînement ce lundi et il est resté en soins », a indiqué la FFF dans un communiqué officiel. Après une nuit de surveillance et de nouveaux examens médicaux mardi matin, il est apparu que le joueur ne serait apte à disputer aucun des deux matches prévus lors de cette trêve, comme l’a rapporté en premier Dounia Mesli. Le staff médical a donc décidé, d’un commun accord, de le laisser retourner dans son club pour poursuivre sa rééducation.

Zidane mise sur la jeunesse : Kroupi reçoit sa première convocation

L’absence de Thuram est un coup dur pour Zidane, qui en est encore aux débuts de son mandat à la tête des Bleus. Thuram, qui compte 35 sélections avec la France, souhaitait faire ses preuves après avoir été écarté du groupe en septembre. Alors que le joueur de l’Inter rentre à Milan, le staff a rapidement réagi pour combler son absence. Signe de la volonté de Zidane de donner sa chance à de nouveaux talents, le jeune prodige Eli Junior Kroupi a reçu sa première convocation en équipe de France A. Son intégration illustre la tendance croissante à faire une place à la nouvelle génération dans le groupe senior.

« En l’absence d’amélioration ce matin et après des examens, en accord avec l’Inter et le joueur, le staff médical des Bleus a décidé de le remettre à la disposition de son club », a ajouté la FFF. Cette confirmation officielle met fin à la participation de Thuram à ce rassemblement. Pendant que Kroupi se prépare à rejoindre le groupe, Steve Ngoura a été appelé temporairement depuis les équipes de jeunes afin de maintenir un effectif suffisant à l’entraînement avant que le groupe ne soit au complet.

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La défense remaniée après le forfait de Kalulu

Getty Images

Thuram n’est pas le seul joueur de première division italienne victime d’une blessure pendant cette trêve internationale. La France doit également se passer de Pierre Kalulu, qui a connu le même sort après un match très intense entre la Fiorentina et la Juventus.

Pour pallier l’absence de Kalulu, Zidane s’est tourné vers Saël Kumbedi, un choix qui suscite un vif intérêt compte tenu de la situation actuelle du joueur en club, en deuxième division française. Cette série de blessures a contraint le staff à réorganiser rapidement la défense et l’attaque, à quelques jours d’un match crucial de Ligue des nations. La France doit se rendre à Milan pour affronter l’Italie avant de recevoir la Turquie dimanche à Bordeaux. Alors que deux joueurs expérimentés sont désormais indisponibles, il reviendra aux nouveaux venus et aux cadres encore présents de maintenir le niveau d’exigence attendu sous la direction d’une icône du football comme Zidane, dans cette phase de transition pour l’équipe nationale.