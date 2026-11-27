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Roberto De Zerbi a confirmé que Savio manquerait les matches de Tottenham pendant les fêtes et pourrait être absent jusqu'à 80 jours en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. L'ailier brésilien a rechuté moins d'une demi-heure après son retour à la compétition lors de la victoire 2-0 contre Ipswich. Tottenham sera ainsi privé de l'une de ses recrues estivales les plus coûteuses pendant la période la plus chargée de la saison.

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De Zerbi donne des nouvelles inquiétantes de Savio

Entré en jeu à la 64e minute lors de la victoire de samedi dernier contre Ipswich, Savio a dû sortir à deux minutes de la fin après une rechute de la blessure qui lui avait fait manquer quatre matches de championnat.

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement de dimanche à Sunderland sur la possibilité que l'ailier manque le reste de l'année, De Zerbi a répondu : « Oui, je pense. Malheureusement, c'est une situation difficile à accepter. C'est une nouvelle recrue et il souffre de ces nouvelles blessures. Mais c'est le football : si vous regardez les autres clubs européens, ils sont tous confrontés à ce type de blessures. »

« Il sera crucial pour nous »

Selon BBC Sport, le match contre Ipswich était la première apparition de Savio depuis six semaines. Sa sortie, visiblement bouleversé, avait déjà fait craindre une absence de plusieurs semaines . De Zerbi reconnaît désormais ne pas pouvoir fixer de date pour son retour.

« Maintenant, il a besoin de temps. Il doit travailler dur avec le staff médical, a ajouté l'Italien. Ensuite, dans 50 jours, 60 jours, 80 jours, je ne sais pas, quand il reviendra, il sera crucial pour nous dans la dernière partie de la saison. »

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Des débuts frustrants à Tottenham

Depuis son arrivée estivale de Manchester City dans le cadre d'un transfert dont le montant pourrait atteindre 85 millions de livres sterling, le joueur de 22 ans connaît des débuts frustrants dans le nord de Londres. Il n'a disputé que cinq des 11 matches de Tottenham en Premier League et attend toujours son premier but ou sa première passe décisive en championnat.

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Savio avait toutefois marqué et délivré une passe décisive pour ses débuts lors de la victoire 5-1 contre Charlton en Carabao Cup, en août. Son absence s'ajoute à celles de Mathys Tel, Mykhailo Mudryk, Xavi Simons et Wilson Odobert, tandis que Lucas Bergvall est incertain pour cause de maladie.

Un mois de décembre chargé pour Tottenham

Tottenham, 10e après quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, se rend au Stadium of Light pour affronter Sunderland, 18e. Le club recevra ensuite Fulham le 3 décembre, puis le champion Arsenal trois jours plus tard pour le derby du nord de Londres.