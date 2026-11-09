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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL
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Coup dur pour Salem Al-Dawsari : une surprise concernant le prix du meilleur joueur en Asie !

Salem Mohammed Al-Dossari
F. Al-Buraikan
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Une prophétie choquante !

Salem Al-Dawsari a reçu une surprise inattendue concernant la course au titre de meilleur joueur d'Asie, après que le journaliste et spécialiste des affaires du football asiatique Badr Balabid a révélé le classement final des candidats, qui place le capitaine d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne à la troisième place.

Balabid est apparu dans l'émission « Dawrina Ghair », évoquant ses informations sur les résultats du prix, précisant que Firas Al-Buraikan est arrivé à la première place, devançant l'Iranien Alireza Beiranvand qui s'est classé deuxième, tandis que Salem Al-Dawsari s'est contenté de la troisième place.

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Ce classement représente, s'il se confirme officiellement, une évolution notable dans la compétition pour le prix continental, d'autant que Salem aspirait à ajouter une nouvelle distinction à son palmarès, après avoir déjà remporté le prix à deux reprises, en 2022 et 2025, et visait à devenir le premier joueur à le remporter trois fois.

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Malgré ce qu'a révélé Balabid, l'annonce officielle des lauréats reste déterminante pour trancher l'identité du vainqueur du prix, les regards demeurant tournés vers la cérémonie de remise des prix de la Confédération asiatique de football, pour connaître le résultat final de la compétition.

L'importance de cette surprise s'accroît également au regard du statut de Salem Al-Dawsari dans le football asiatique ces dernières années, lui qui est devenu l'un des visages saoudiens les plus en vue sur le plan continental, et qui a réussi à décrocher le prix à deux reprises en peu de temps.

Sa nomination pour la troisième fois renforçait ses espoirs de réaliser un record historique, mais les informations révélées par Balabid ouvrent la porte à une issue différente de la course, dans l'attente de la confirmation officielle des résultats.

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