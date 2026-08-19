Coup dur pour Salah et Trabzonspor : Darwin Núñez fixe son choix sur son nouveau club

L'Uruguayen Darwin Núñez, attaquant d'Al-Hilal, a tranché quant à sa prochaine destination, après que le club d'Al-Diriyah est parvenu à un accord pour le recruter lors de l'actuel mercato estival, s'éloignant ainsi d'un transfert vers le club turc de Trabzonspor.

Ces derniers jours, Núñez avait été associé à un transfert vers Trabzonspor, dans une opération qui l'aurait de nouveau réuni avec son ancien coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, après que les deux hommes ont joué ensemble plusieurs années sous le maillot des Reds.





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Mais le journaliste italien de référence Fabrizio Romano a mis fin au débat, en confirmant via son compte sur la plateforme « X » l'existence d'un accord verbal entre Al-Hilal et Al-Diriyah concernant le transfert de Núñez vers le club saoudien.

Romano a précisé que Núñez rejoindra Al-Diriyah sous forme de prêt jusqu'en juin 2027, avec prise en charge de son salaire durant la période de prêt, tandis que l'accord actuel ne comporte aucune clause permettant l'achat définitif du joueur.

Le journaliste italien a indiqué que l'opération nécessite encore la signature des contrats, mais que l'accord a bel et bien été conclu entre les parties, tandis que les dispositions sont actuellement prises pour que le joueur passe la visite médicale en vue d'officialiser son transfert.









Ainsi, les espoirs de Trabzonspor de recruter Núñez subissent un coup dur, d'autant que l'opération aurait offert aux supporters du club l'occasion de revoir l'attaquant uruguayen aux côtés de Mohamed Salah, mais le joueur a finalement opté pour poursuivre son parcours dans le championnat saoudien sous le maillot d'Al-Diriyah.

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