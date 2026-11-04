Rodri contraint de sortir en raison d’une douleur aux ischio-jambiers
Rodri a demandé à être remplacé en fin de première période lors de la victoire 3-0 du FC Barcelone contre Aston Villa en Ligue des champions. Le joueur de 30 ans a ressenti une douleur à l’ischio-jambier droit, ce qui a conduit le staff médical à le faire sortir à la pause pour éviter d’aggraver le problème.
Formé au club, Marc Bernal a pris sa place aux côtés de Pedri en seconde période. L’adolescent a livré une prestation maîtrisée, aidant le Barça à préserver son organisation défensive et à décrocher son premier match sans encaisser de but sur la scène européenne depuis 18 rencontres.
Flick confirme que des examens médicaux sont prévus
Flick a confirmé que la sortie prématurée du milieu de terrain était une mesure de précaution, même si la gravité exacte du problème reste incertaine. L’entraîneur a reconnu qu’il faudrait attendre des examens médicaux approfondis pour fixer une date de retour.
« Il ressentait une gêne, a déclaré Flick aux journalistes après le coup de sifflet final. Nous devons attendre [jeudi] pour les examens. »
Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain doit subir de premières évaluations lors de la séance de récupération de mercredi. Les résultats de ces examens détermineront s’il pourra affronter son ancien club ce week-end.
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Une lourde charge de travail qui se fait sentir
Cette alerte aux ischio-jambiers ravive les inquiétudes concernant la lourde charge de travail de Rodri. Depuis son transfert en provenance de Manchester City, le milieu a disputé 945 minutes en 14 apparitions cette saison, s’imposant comme l’un des joueurs les plus sollicités par Flick.
Son temps de jeu a été particulièrement remarqué lors de la victoire écrasante 6-1 contre Alavés en championnat, samedi. Alors que des titulaires importants comme Pedri, Raphinha et Lamine Yamal ont pu souffler une fois une avance confortable acquise, Rodri a disputé l’intégralité des 90 minutes.
Malgré cette inquiétude concernant sa blessure, le FC Barcelone a retrouvé son élan après deux défaites consécutives fin octobre contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. La victoire européenne de mardi place le club à égalité à la deuxième place du classement de la Ligue des champions avec neuf points, à trois longueurs du leader, le PSG.
Un choc au sommet se profile
Leader de la Liga, le FC Barcelone se rend dans la capitale espagnole dimanche pour affronter l’Atlético de Madrid. Flick doit désormais résoudre un sérieux problème de composition d’équipe face à un adversaire exigeant, tant le Barça espère pouvoir compter sur son habituel pilier au milieu de terrain.
Si le forfait de Rodri est confirmé, Bernal représente une solution naturelle devant la défense. Mais remplacer l’intelligence de placement et la grande expérience du joueur de 30 ans dans un match à si fort enjeu constituera un défi de taille pour les visiteurs.