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Liverpool subit un nouveau coup dur sur le plan des blessures avant son déplacement européen : Ryan Gravenberch est forfait pour le prochain match de Ligue des champions contre Fenerbahçe. Le milieu néerlandais ne fera pas partie du groupe qui se rendra en Turquie, alors que Liverpool cherchera à prolonger sa bonne dynamique sur la scène européenne.

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Un coup dur au milieu de terrain pour Liverpool

Gravenberch est officiellement forfait pour le déplacement à Istanbul après avoir subi une blessure au talon qui l’empêche de participer au match de la quatrième journée. L’ancien joueur du Bayern Munich ne prendra pas l’avion avec ses coéquipiers et restera dans la région de Liverpool pour entamer sa convalescence.

Le club a confirmé que le joueur de 24 ans resterait au centre d’entraînement AXA pour recevoir des soins spécialisés auprès du service médical, précisant : « Ryan Gravenberch est forfait pour le match de Ligue des champions de Liverpool face à Fenerbahce. Une blessure au talon prive le milieu de terrain du déplacement de Liverpool pour la rencontre de mercredi contre l’équipe turque à Istanbul. Il restera au centre d’entraînement AXA pour recevoir des soins auprès de l’équipe médicale du club. »

Une liste de blessés qui s’allonge

Gravenberch n’est pas le seul joueur actuellement à l’infirmerie à Liverpool. Le club doit toujours composer avec l’absence soudaine de Jeremie Frimpong, forfait après avoir subi une blessure musculaire peu après son entrée en jeu en seconde période contre Brentford.

Pour ne rien arranger, le personnel du club doit encore patienter avant le retour des défenseurs Conor Bradley et Giovanni Leoni, absents de longue date. L’international nord-irlandais Bradley poursuit une longue rééducation après une lourde opération du genou, tandis que le prometteur défenseur italien Leoni a connu des contretemps dans sa convalescence après une déchirure complexe du ligament croisé antérieur. La défense de Liverpool se retrouve ainsi à court de solutions.

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Iraola choisit son groupe pour le déplacement

Malgré l’absence de Gravenberch, Liverpool a confirmé un groupe de 22 joueurs pour le déplacement au stade Sukru Saracoglu. Il comprend des cadres comme Alisson Becker, Virgil van Dijk et Alexis Mac Allister, ainsi que plusieurs jeunes prometteurs tels que Rio Ngumoha et Jayden Danns. Le groupe a quitté l’aéroport Liverpool John Lennon mardi matin pour entamer ses derniers préparatifs en Turquie.

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Liverpool cherche à obtenir un résultat crucial à Istanbul pour consolider sa position au classement de la phase de ligue. Iraola devra trouver le bon équilibre au milieu de terrain sans la mobilité de Gravenberch, ce qui pourrait confier davantage de responsabilités à des joueurs comme Dominik Szoboszlai ou Wataru Endo. Le groupe comprend également Florian Wirtz, recruté cet été, dont la créativité sera attendue dans une ambiance qui s’annonce hostile.

Tous les regards se tournent vers Istanbul

L’attention se porte désormais entièrement sur le terrain, alors que le groupe prépare le coup d’envoi de mercredi. Aucun joueur n’étant actuellement suspendu, les choix tactiques d’Iraola dépendront uniquement de l’état de forme et des performances de chacun. Ce match sera un test crucial pour la profondeur de l’effectif de Liverpool, surtout à l’approche d’une période hivernale chargée. Pour l’heure, le club doit prouver qu’il peut livrer une prestation européenne de premier ordre sans l’un des joueurs ayant le plus progressé cette saison, dans sa quête des trois points à l’extérieur.