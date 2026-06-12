Coup dur pour les Verts : Ben Sebaïni contraint l’Algérie à revoir ses plans avant d’affronter l’Argentine

À six jours du coup d’envoi de sa Coupe du monde 2026, l’équipe d’Algérie est confrontée à une alerte défensive : la participation de son arrière gauche Rami Bensebaini, élément clé de sa charnière, reste incertaine pour le match d’ouverture face à l’Argentine, tenante du titre.

Les doutes se multiplient quant à sa participation au match d’ouverture contre l’Argentine, mercredi prochain, pour le début du parcours des deux équipes dans cette Coupe du monde nord-américaine.

Ces craintes se sont renforcées hier, jeudi, lorsque le joueur a manqué laséance d’entraînement des « Guerriers du désert » au centre sportif de l’université du Kansas, aux États-Unis.

La Fédération algérienne de football a tenté de calmer les esprits ce vendredi, via un communiqué publié sur son site officiel, indiquant que le joueur suit un programme de soins individualisé en marge du groupe, tandis que ses coéquipiers ont pris part normalement à la séance.

Cette absence n’est pas nouvelle : le défenseur avait déjà manqué les deux dernières sorties amicales face aux Pays-Bas (victoire 1-0) et la Bolivie (4-0), puis avait conclu la saison avec le Borussia Dortmund sur une blessure.

Le staff médical, prudent, refuse de prendre le moindre risque à cinq jours du coup d’envoi face à l’attaque argentine emmenée par Lionel Messi. Une rechute pourrait en effet éloigner le joueur des terrains pour une durée indéterminée.

Les Verts entameront leur Coupe du monde le 17 juin à Kansas City contre l’Argentine, affronteront la Jordanie six jours plus tard, puis termineront la phase de groupes face à l’Autriche le 28 juin. Si l’absence du latéral gauche se confirme, le sélectionneur Petković devra donc trouver rapidement un remplaçant, un premier test pour l’effectif des « Verts ».