Partager Suivez GOAL sur Google

Le dossier des joueurs étrangers en Roshn Saudi League a trouvé son orientation pour la saison prochaine, après que le journaliste Abdulrahman Al-Hamidi a révélé de nouveaux éléments sur l'avenir de la réglementation des étrangers, sur fond de débat entre clubs et supporters quant à une possible hausse du nombre de joueurs étrangers ou à des modifications de leurs modalités d'inscription dans les mois à venir.

Publicité

Les clubs de la Roshn Saudi League attendent depuis un moment la décision des instances compétentes sur ce dossier, d'autant que le nombre de joueurs étrangers est l'un des éléments déterminants des plans de recrutement et de la composition des effectifs, alors que se poursuit la course pour attirer des noms de renommée mondiale capables d'élever le niveau de la compétition et de renforcer son rayonnement continental et international.

À lire aussi : Avant le choc face à Al-Ettifaq, Al-Hilal récupère une victime de la sélection saoudienne

S'exprimant dans l'émission « Nadina », Al-Hamidi a affirmé que les informations transmises par ses sources n'indiquent aucune hausse du nombre de joueurs étrangers la saison prochaine. Autrement dit, les clubs n'obtiendront pas de places supplémentaires pour les joueurs étrangers par rapport à la réglementation actuellement en vigueur.

Cette évolution met un terme aux spéculations qui ont circulé ces derniers temps sur une possible augmentation du nombre d'étrangers, alors que certains observateurs réclamaient de permettre aux clubs de recruter davantage de joueurs étrangers, afin d'offrir aux entraîneurs un plus large éventail de choix et de renforcer la compétitivité sur le terrain.

Publicité Publicité

D'autres modifications étaient-elles envisagées ?

Le débat sur l'avenir des joueurs étrangers ne s'est pas limité à l'idée d'en augmenter le nombre. Il s'est étendu à d'autres options liées à l'organisation des effectifs, dont la possibilité d'ouvrir la liste ou de modifier certaines règles relatives à l'inscription des joueurs, des propositions qui étaient à l'étude avant que la décision finale ne soit prise.

Related Topics

Al-Hamidi avait indiqué auparavant que le dossier de la réglementation des étrangers et des options qui s'y rattachent était toujours à l'étude, et qu'une décision officielle était attendue d'ici deux mois, que ce soit en faveur d'une hausse du nombre ou de l'adoption de modifications différentes des modalités d'inscription des joueurs.

Mais les nouveaux éléments révélés par le journaliste saoudien indiquent que l'orientation retenue est le maintien du nombre actuel, sans hausse, ce qui réduit les chances des clubs de la Roshn Saudi League d'obtenir des places supplémentaires pour les joueurs étrangers la saison prochaine.

Publicité

L'impact de la décision sur les plans des clubs

Cette orientation constitue un facteur important dans les calculs des clubs lors du prochain mercato, puisque les directions sportives devront composer avec les places d'étrangers disponibles selon la réglementation actuelle, en arbitrant soigneusement entre les joueurs déjà présents et les nouvelles recrues destinées à renforcer les effectifs.

Le maintien du nombre actuel pourrait également contraindre certains clubs à revoir leurs priorités en matière de recrutement, notamment les équipes qui prévoient de profonds changements dans leurs effectifs, compte tenu de la nécessité de trouver l'équilibre entre la qualité technique et les options à disposition des entraîneurs.

Publicité

Ainsi, les clubs de la Roshn Saudi League semblent appelés à aborder la saison prochaine avec le même nombre de joueurs étrangers, selon les révélations d'Al-Hamidi, en attendant l'annonce officielle des détails définitifs de la réglementation encadrant les effectifs dans les prochains temps.