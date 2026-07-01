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Abobakr El Mokadem

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Coup dur pour le Sénégal : sa star manquera officiellement la rencontre face à la Belgique

Belgique vs Sénégal
Belgique
Sénégal
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Édouard Mendy
Belgique
Sénégal
É.-U.

L'entraîneur a confirmé l'information.

À quelques heures de son entrée en lice face à la Belgique, ce mercredi soir en 32es de finale de la Coupe du monde 2026, la sélection sénégalaise doit faire face à un coup dur.

Avant la rencontre, l’entraîneur des Lions de la Teranga, Babi Thiaw, a tenu une conférence de presse.

L’entraîneur des Lions de la Teranga a fait le point sur l’état de santé du gardien Édouard Mendy, touché au genou gauche.

Il a confirmé son forfait pour la rencontre.

Thiaw a déclaré : « Édouard Mendy ne sera pas avec nous. Même s’il n’est pas prêt à jouer, il restera avec le groupe. Nous espérons gagner pour qu’il puisse nous rejoindre dès le prochain tour. Mouri (Diao) a livré un excellent match contre l’Irak et a gardé ses cages inviolées. »

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SEN

Il a ajouté : « Nous espérons qu’il en sera de même ce mercredi. »

Mendy, le gardien de l’Al-Ahli saoudien, s’était blessé lors du match contre la Norvège et avait cédé sa place à Diao à la 63^e minute.

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