Miguel Galán, président du Centre national de formation des entraîneurs de football en Espagne, a minimisé l'importance de la dernière démarche entreprise par l'UEFA dans l'affaire Negreira, après la réception des documents envoyés par le Real Madrid.

Le journal Sport a publié les déclarations de Miguel Galán, qui a affirmé que la réception des documents ne signifiait pas la réouverture du dossier.

Le Real Madrid a présenté un dossier d'environ 500 pages et a réclamé, dans son communiqué, la réactivation immédiate des procédures disciplinaires que l'UEFA avait précédemment engagées.

Selon Galán, l'instance européenne se contente désormais de confirmer la réception des éléments envoyés par le Real Madrid, et d'indiquer que ses inspecteurs les évalueront dans le cadre de l'enquête en cours, sans annoncer de nouvelle accusation ni prendre de décision sur le fond de l'affaire.

Galán a précisé que le FC Barcelone lui-même avait souligné que l'enquête de l'UEFA, lancée en 2023, n'avait jamais été close, raison pour laquelle il estime que le document présenté par le Real Madrid ne représente, de son point de vue, aucune réactivation de l'enquête.

Dans son analyse, le responsable se concentre sur les délais légaux. En Espagne, il rappelle que l'article 80 de la loi 10/1990 fixait à trois ans le délai de prescription des infractions très graves, ce qui le conduit à considérer que l'affaire est prescrite en ce qui concerne les faits soumis à ce régime.

Au niveau européen, Galán estime qu'« il n'a été établi aucune manipulation de matchs, aucune fraude, aucune corruption ni aucun acte de corruption », et que l'on ne peut donc pas appliquer l'exception relative à l'imprescriptibilité de ces actes, conformément au règlement disciplinaire de l'UEFA.

En conséquence, il affirme que c'est le délai général de 5 ans qui s'applique, et que celui-ci est écoulé sans qu'aucune mesure n'ait valablement interrompu le délai de prescription. L'action disciplinaire est donc également prescrite au niveau de l'UEFA.

Galán conclut en ces termes : « La simple réception des documents ne prouve aucun de ces actes et ne permet pas, en soi, de dépasser la prescription. Par conséquent, il convient de déclarer l'extinction de l'action lorsque cela s'impose. »



