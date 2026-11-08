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Le Portugal subit un sérieux coup dur avant ses derniers matches de groupe en Ligue des nations, après la blessure de Rafael Leao. L’attaquant a été contraint de quitter le terrain samedi lors de la victoire spectaculaire de Galatasaray contre Amedspor (4-3), ce qui complique sérieusement les choix du sélectionneur Jorge Jesus.

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Une soirée frustrante pour Leao dans un match à rebondissements et riche en buts

L’ancien joueur de l’AC Milan a connu une soirée contrastée alors que Galatasaray a conservé sa place en tête du classement de la Super Lig. Leao a démarré sur les chapeaux de roues en ouvrant le score dès la septième minute pour donner l’avantage aux locaux, mais sa soirée s’est achevée peu après la pause en raison d’une gêne physique. L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, a dû procéder à un changement à la 50e minute, faisant sortir l’international portugais pour faire entrer le jeune attaquant Deniz Gul, récemment arrivé chez le géant turc en provenance de Porto.

Si l’équipe a décroché une victoire importante, voir son joueur vedette rejoindre prématurément les vestiaires a immédiatement suscité l’inquiétude, tant au club qu’en sélection. En Turquie, certains ont avancé que l’état de la pelouse du RAMS Park pourrait avoir contribué à cette blessure survenue sans contact, ce qui a suscité les critiques des supporters et des médias locaux. Le staff médical effectuera des examens complémentaires pour déterminer l’étendue exacte de la blessure. Le moment tombe toutefois particulièrement mal à l’approche de la prochaine fenêtre internationale.

Leao donne des nouvelles de son état de santé

Malgré l’inquiétude initiale, l’attaquant a tenté de rester positif face aux médias après le coup de sifflet final. Il s’est montré serein, laissant entendre que le problème pourrait être moins grave que redouté au départ, même s’il a reconnu que sa participation à la prochaine trêve internationale restait incertaine.

S’exprimant en zone mixte, le joueur s’est montré optimiste quant à son rétablissement. « Rien de grave. Je passerai des examens demain. Ces choses-là font partie du football. Il n’y a pas de raison d’être déçu ou inquiet. Galatasaray dispose d’une très bonne équipe médicale, qui fait un excellent travail. Je suivrai mon traitement pendant la trêve internationale. Ensuite, il faudra reprendre là où nous nous étions arrêtés. Je suis calme », a déclaré Leao sur le site officiel du club.

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Prêt à briller pour le champion de Turquie

Leao est également revenu sur son influence grandissante au club depuis son transfert très médiatisé à Istanbul. Il a exprimé sa gratitude pour l’accueil que lui a réservé l’effectif, soulignant qu’il s’est désormais pleinement intégré et qu’il est prêt à devenir un joueur décisif pour le champion de Turquie une fois qu’il aura retrouvé tous ses moyens après sa période de rééducation.

« Comme je l’ai dit après le dernier match, celui contre Konyaspor, tout le monde m’a beaucoup aidé dès le premier jour. Mes coéquipiers et toutes les personnes autour de moi ont facilité mon adaptation. Je peux dire que cette étape est maintenant terminée. Mais je commence seulement à aider l’équipe. Je continuerai à contribuer avec mes buts, mes passes décisives et en aidant l’équipe à remporter des victoires », a ajouté l’attaquant.

Deux rencontres cruciales pour décider du sort du Portugal

La campagne très attendue du Portugal s’annonce passionnante à l’approche des dernières étapes décisives de son calendrier dans le tournoi en cours. La sélection se prépare à accueillir le Danemark pour un match qui s’annonce très disputé dans la ville historique de Braga, où elle comptera sans aucun doute sur le soutien fervent de son public pour prendre un avantage précieux. Après cette rencontre décisive à domicile, les Portugais se rendront au pays de Galles pour conclure la phase de groupes de la Ligue des nations.