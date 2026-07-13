Coup dur pour le NAC Breda : Lewis Holtby met un terme à son aventure et quitte le club avec effet immédiat

Lewis Holtby quitte le NAC Breda avec effet immédiat, annonce le club via ses canaux officiels. Le contrat du milieu de terrain de 35 ans, qui courait jusqu’en milieu d’année 2027, est résilié « d’un commun accord ».

Le club souligne que cette décision n’a pas été prise à la légère : « Après mûre réflexion et plusieurs entretiens personnels, Holtby, âgé de 35 ans, et la direction ont discuté en toute confiance de l’avenir ces derniers jours. »

« Le milieu de terrain de 35 ans a alors exprimé son souhait de résilier son contrat avant son terme. Les deux parties ont ensuite convenu de mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat. »

Le milieu de terrain allemand a lui-même réagi : « Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir pu porter le maillot du NAC. Dès le premier jour, je me suis senti le bienvenu au sein du club et dans la ville. La passion des supporters et l’ambiance au Rat Verlegh Stadion sont vraiment uniques et resteront à jamais gravées dans ma mémoire. »

« Je souhaite le meilleur au club, à l’équipe et aux supporters, et j’espère de tout cœur que le NAC fera son retour en Eredivisie. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu pendant mon séjour à Breda. Ce fut un honneur de faire partie de ce club exceptionnel. »

Arrivé il y a un an, l’Allemand avait ouvert son compteur dès sa première sortie, mais il a progressivement peiné à répondre aux attentes, sportivement et en dehors du terrain.

Dimanche, Voetbal International révélait déjà que l’Allemand s’était montré très agacé par la composition de l’effectif et la mentalité de certains joueurs, tout en contestant la vision du club pour la saison à venir. Autant d’éléments qui ont précipité son départ.