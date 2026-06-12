L'équipe nationale du Ghana subit un coup dur avant même le coup d'envoi de sa campagne pour la Coupe du monde 2026 : l'absence de sa star Thomas Partey est désormais actée pour le premier match contre le Panama.

Selon le journal « The Athletic », les autorités canadiennes lui ont refusé un visa d’entrée en raison d’accusations de viol portées contre lui à Londres.

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Le milieu de terrain, passé par Arsenal et l’Atlético de Madrid, manquera ainsi le match d’ouverture des Black Stars face au Panama, programmé jeudi matin (heure de Greenwich) à Toronto.

Malgré cette absence, le milieu de terrain de 32 ans pourra toutefois rejoindre les Black Stars pour les rencontres suivantes, programmées sur le sol américain.

Convoqué pour la Coupe du monde, il avait été au cœur d’une vive polémique : sept accusations de viol et une d’agression sexuelle, déposées à Londres entre 2020 et 2022, avaient entraîné un large débat sur sa sélection.

Le joueur de Villarreal clame son innocence. Son procès est fixé à novembre prochain, mais il pourrait être reporté à 2027.

Le sélectionneur ghanéen, le Portugais Carlos Queiroz, a justifié la présence de Partey au Mondial malgré ces graves accusations, en affirmant : « C’est une réponse simple et claire. À ma connaissance, en Angleterre, au Portugal et partout ailleurs, nous vivons dans un monde où, jusqu’à ce qu’un tribunal rende son verdict, la présomption d’innocence joue en faveur de l’accusé, dans toutes les affaires portées devant les tribunaux. »

Le Ghana figure dans le groupe 12 de la Coupe du monde 2026, en compagnie du Panama, de la Croatie et de l’Angleterre.



