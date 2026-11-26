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La carrière de l'internationale allemande Laura Freigang connaît un arrêt brutal : elle a été suspendue 16 mois de toute activité liée au football. L'attaquante de l'Eintracht Francfort manquera la prochaine Coupe du monde féminine après la résolution d'un litige concernant plusieurs contrôles antidopage manqués.

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Un coup dur pour l'attaque allemande

Le football allemand est secoué par la suspension de 16 mois infligée à l'une de ses attaquantes les plus en vue, Laura Freigang. La sanction, qui a officiellement pris effet lorsque la Fédération allemande de football (DFB) lui a notifié sa décision en juin, prive la joueuse de 28 ans de la Coupe du monde féminine de l'été prochain.

La suspension lui interdit toute participation aux activités du football professionnel jusqu'en octobre 2027. Elle pourra reprendre l'entraînement deux mois avant cette date pour retrouver sa condition physique, mais ne pourra pas être sélectionnée pour un match officiel avant d'avoir purgé l'intégralité de sa suspension.

Les raisons et les conséquences de la suspension de Freigang

Le dossier s'est conclu par un accord de résolution du litige entre Freigang, attaquante de l'Eintracht Francfort, la Fédération allemande de football (DFB), l'Agence nationale antidopage (Nada) et l'Agence mondiale antidopage (Wada). Aux termes de cet accord, la joueuse de 28 ans a commis trois manquements à ses obligations de localisation et/ou aux contrôles antidopage entre le 11 mars 2025 et le 23 février 2026.

La décision annule toutes les statistiques individuelles de Freigang, notamment ses apparitions, ses buts et ses passes décisives, à partir du 23 février 2026. Les résultats de l'Eintracht Francfort resteront toutefois inchangés. Avant sa suspension, l'attaquante avait inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 11 titularisations en Frauen-Bundesliga cette saison.

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La réaction des dirigeants du club

Malgré la sévérité de la sanction, les dirigeants de l'Eintracht Francfort ont salué l'attitude de l'attaquante pendant l'enquête. Katharina Kiel, directrice du football féminin du club, a évoqué les difficultés des derniers mois et l'apport que Freigang a continué d'avoir sur le terrain malgré la menace d'une suspension. Dans un communiqué, Francfort a également confirmé que des discussions débuteraient prochainement pour définir les conditions de la poursuite de son engagement au club. Le contrat actuel de la joueuse de 28 ans expire le 30 juin 2027.

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« L'accord qui vient d'être conclu apporte de la clarté et permet de préparer l'avenir dans une procédure sans précédent pour l'Eintracht Francfort, pour nous en tant que club, mais surtout pour Laura. La manière dont elle et l'équipe ont géré la situation ces derniers mois, ainsi que l'exemple que Laura a personnellement montré par ses performances sur le terrain pendant une période très difficile, méritent la plus grande reconnaissance. Les manquements constatés ont entraîné une suspension malgré l'accord de résolution du litige, ce qui signifie la perte d'une joueuse clé », a déclaré Kiel.

Freigang s'exprime sur sa suspension de 16 mois

Réagissant à sa suspension, Freigang a souligné qu'elle n'avait jamais été soupçonnée de dopage, tout en reconnaissant sa responsabilité de respecter ses obligations de déclaration et les principes d'un sport propre. La joueuse de 28 ans a toutefois insisté sur le fait que son cas n'était pas aussi simple qu'il avait pu paraître publiquement : « Il est important pour moi de souligner une nouvelle fois qu'à aucun moment je n'ai été soupçonnée de dopage. Je suis consciente de ma responsabilité de respecter mes obligations de déclaration et de l'importance d'un sport propre. En même temps, mon cas n'a pas toujours été aussi tranché qu'il a pu le paraître de l'extérieur. Le fait que j'aie accepté un accord ne signifie pas que je partage toutes les évaluations de mon cas. »

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Elle a également expliqué avoir renoncé à poursuivre la procédure judiciaire pour éviter la lourde charge financière, mentale et émotionnelle qu'elle aurait entraînée. Revenant sur cette période difficile, Freigang a déclaré : « Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour moi. La poursuite de la procédure judiciaire aurait entraîné une charge financière, mentale et émotionnelle considérable. J'ai donc choisi cette voie, dans l'espoir de retrouver un peu de paix, de clarté et de perspective. »

Freigang a aussi présenté ses excuses à sa famille, à l'Eintracht Francfort, à ses coéquipières, à l'équipe nationale allemande et aux supporters pour les conséquences de cette situation. Exprimant sa déception de ne plus pouvoir jouer, elle a déclaré : « Je suis consciente que cette situation a aussi des conséquences pour ma famille, mon club, mon équipe, l'équipe nationale et vous, les supporters. Je voudrais vous présenter mes excuses pour cela. Le sport rythme ma vie depuis que je suis toute petite. Cela me brise le cœur de ne pas pouvoir être sur le terrain pour le moment, aider mon équipe et vivre ce quotidien que j'aime tant. Je n'abandonnerai pas et je m'en sortirai d'une manière ou d'une autre. »