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La préparation de l’Italie pour son dernier match de la phase de groupes de la Ligue des nations a subi un sérieux coup d’arrêt. Le milieu de terrain Davide Frattesi est officiellement forfait pour la prochaine rencontre face à la Belgique en raison d’une blessure. Le joueur de la Lazio s’était distingué lors de la récente victoire contre la France, mais va désormais regagner son club pour se faire soigner.

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Frattesi contraint de quitter le rassemblement

L’équipe d’Italie devra disputer son match décisif de Ligue des nations contre la Belgique sans Frattesi. Le milieu de terrain de la Lazio a officiellement quitté le rassemblement de la sélection italienne à Coverciano après qu’un problème musculaire a été diagnostiqué, ce qui l’empêche de participer au déplacement de dimanche à Bruxelles.

Frattesi avait joué un rôle décisif dans la belle victoire de l’Italie contre la France (3-1) jeudi soir à San Siro, en marquant pour aider son équipe à obtenir un résultat capital.

Un enjeu majeur dans le groupe A1

Cette blessure tombe particulièrement mal pour Roberto Mancini, alors que l’Italie aborde son dernier match de groupe avec encore tout à jouer. La sélection italienne occupe actuellement la tête de son groupe de Ligue des nations avec 10 points, à égalité avec la France, deuxième, et avec un seul point d’avance sur la Belgique, troisième avec neuf points, après sa démonstration face aux Français. Sa position est donc loin d’être assurée.

L’Italie doit prendre au moins un point contre la Belgique pour être mathématiquement certaine de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Mais l’enjeu dépasse la seule qualification : une victoire dimanche soir lui assurerait officiellement la première place du groupe A1 devant la France.

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Le joueur de la Lazio trouve son rythme

L’absence de Frattesi pèsera lourd au sein du groupe, compte tenu de sa récente efficacité en club comme en sélection. Le milieu de terrain est en grande forme depuis son arrivée à la Lazio cet été, avec déjà quatre buts inscrits en seulement 11 apparitions en Serie A cette saison.

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Ses statistiques en sélection sont tout aussi impressionnantes : à 27 ans, il a inscrit 10 buts en 39 sélections avec l’équipe d’Italie.

À la conquête d’une Ligue des nations qui lui échappe encore

L’Italie n’a encore jamais remporté la Ligue des nations. Ses meilleurs résultats restent deux troisièmes places consécutives, en 2021 et 2023. Lors de l’édition de la saison dernière, la sélection italienne avait subi une élimination douloureuse en quarts de finale, battue 5-4 par l’Allemagne sur l’ensemble des deux matches. De quoi renforcer encore sa détermination à aller jusqu’au bout cette fois-ci.