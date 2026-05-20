Coup dur pour l'Espagne : la star du FC Barcelone doit se faire opérer et manquera la Coupe du monde

L'Espagne subit un coup dur : Fermín López, blessé, doit passer sur la table d'opération et manquera donc la Coupe du monde 2026, annonce Fabrizio Romano.

Le milieu de terrain du FC Barcelone souffre d’une fracture du pied et ne sera pas rétabli à temps pour la phase finale de la Coupe du monde.

López compte sept sélections avec l’Espagne et était titulaire lors de la dernière trêve internationale.

En trente rencontres de Liga, il a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives.

En Ligue des champions, il s’est encore davantage illustré : onze rencontres disputées, six buts marqués et quatre passes décisives délivrées.

Pour le remplacer, la Roja pourrait s’appuyer sur Dani Olmo (RB Leipzig) ou Fabián Ruiz.

La liste définitive du champion d’Europe en titre doit être communiquée avant le 1er juin.