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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Coup dur pour l’Angleterre : « l’homme de verre » est à nouveau blessé

Panama vs Angleterre
Panama
Angleterre
Coupe du monde
R. James
Panama
Angleterre
É.-U.

L’entraîneur allemand se trouve dans une situation délicate.

La sélection anglaise subit un coup dur à la veille de clore la phase de poules de la Coupe du monde : le latéral droit de Chelsea, Reece James, est forfait pour la rencontre face au Panama ce samedi, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Sa participation au match des seizièmes de finale, programmé mercredi prochain à Atlanta, reste par ailleurs incertaine.

Selon le journal anglais « The Sun », le défenseur de 26 ans suit un programme de rééducation individualisé au camp d’entraînement de la sélection au Kansas, après avoir ressenti une recrudescence de douleurs aux ischio-jambiers. Il a ainsi manqué la deuxième séance collective consécutive.

James, dont le palmarès est déjà émaillé de blessures ayant écarté sa participation à plusieurs compétitions majeures, dont la Coupe du monde 2022 au Qatar et l’Euro 2024 en Allemagne, reste donc incertain pour la suite de la compétition.

Même s’il a pris part aux deux premières rencontres de la compétition face à la Croatie et au Ghana, cette récidive relance l’inquiétude sur sa condition physique, d’autant qu’il n’a disputé que 26 sélections depuis ses débuts internationaux.

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Panama
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L’entraîneur Thomas Tuchel doit donc gérer se trouve ainsi confronté à un dilemme au poste d’arrière droit : il envisage de faire appel à Djed Spence ou à Jarell Quansah comme solutions de remplacement, après le forfait de Tino Livramento et son remplacement par Trevoh Chalobah, une décision qui a surpris les supporters, lesquels s’étonnent de l’absence de Trent Alexander-Arnold, joueur du Real Madrid, dans la liste des sélectionnés.

En revanche, Declan Rice a pris part à la séance malgré des douleurs aux ischio-jambiers, au dos et une légère déchirure au mollet ; Tuchel pourrait toutefois le préserver pour éviter une suspension en cas de nouveau carton jaune.

Elliot Anderson, légèrement touché, devrait tout de même être aligné d’entrée contre le Panama.

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