Dean Huijsen ne participera pas à la Coupe du monde cet été, selon la liste définitive de la sélection espagnole dévoilée lundi. Le sélectionneur Luis de la Fuente a privilégié d’autres options en défense, écartant ainsi le jeune joueur du Real Madrid.

Le Real Madrid ne compte ainsi aucun représentant dans cette liste. Dani Carvajal, lui aussi, manquera la phase finale, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

L’Espagne emmène trois gardiens : Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) et Joan García (FC Barcelone).

Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelone), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric García (FC Barcelone), Marc Cucurella (Chelsea) et Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) auront pour mission de protéger les buts.

Au milieu de terrain, De la Fuente dispose d’un large éventail de solutions : Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelone), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal FC), Gavi (FC Barcelone) et Álex Baena (Atlético de Madrid) sont appelés à animer le jeu.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (FC Barcelone), Ferran Torres (FC Barcelone), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (FC Barcelone), Víctor Muñoz (Osasuna), Nico Williams (Athletic Club) et Yeremy Pino (Crystal Palace) auront la charge du secteur offensif.

L’Espagne évoluera dans le groupe H lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, où elle affrontera le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.