Coup dur pour l'Allemagne : un joueur comptant 59 sélections manquera la Coupe du monde en raison d'une blessure

Serge Gnabry est forfait pour la Coupe du monde 2026. L’attaquant du Bayern Munich a lui-même confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

La veille du match décisif pour le titre du Bayern contre le VfB Stuttgart, le 19 avril, l’attaquant s’est blessé à l’aine à l’entraînement.

Le club bavarois a aussitôt mis fin à sa saison, mais l’espoir demeurait que l’attaquant de 30 ans puisse se rétablir à temps pour la Coupe du monde. Ce ne sera finalement pas le cas.

« Ces derniers jours ont été durs à accepter », écrit-il sur Instagram. « Une saison avec le Bayern, au cours de laquelle, après avoir de nouveau remporté le titre de Bundesliga ce week-end, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. »

« Quant à mon rêve de Coupe du monde avec la Nationalmannschaft, il s’arrête net. Comme tout le pays, je soutiendrai les garçons depuis mon canapé. »

« Il est temps pour moi de me concentrer sur ma convalescence et sur la préparation de la nouvelle saison. Merci pour tous vos messages », a-t-il ajouté.

Habituel pilier de l’équipe de Julian Nagelsmann, il avait participé aux dernières sorties contre la Suisse et le Ghana, marquant même face aux Suisses et offrant une passe décisive, portant son total à 26 buts en 59 sélections.