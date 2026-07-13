Coup dur pour l’Al-Ahly et le Raja : la CAF rejette la proposition d’élargir la Ligue des champions d’Afrique à plus de clubs

La commission des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF) a recommandé le rejet de la proposition égyptienne visant à accroître le nombre de clubs engagés en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

La Fédération égyptienne, présidée par Hani Abu Rida, avait saisi la CAF pour obtenir une place supplémentaire pour chaque association membre, en raison des performances africaines à la Coupe du monde 2026.

Zamalek et Pyramids prendront part à la Ligue des champions de la CAF, tandis que Al-Ahly évoluera en Coupe de la Confédération.

Selon le site marocain « Al-Batalah », qui cite une source officielle au sein de la confédération, la commission des compétitions a recommandé à la CAF de rejeter la proposition d’Abu Rida.

La source a précisé : « La direction des compétitions a examiné la lettre égyptienne dès sa réception, laquelle demandait d’accorder à chaque fédération une place supplémentaire dans les deux compétitions sur la base du classement approuvé, ce qui permettrait à certaines fédérations de porter leur quota à trois clubs dans chaque compétition dès les phases préliminaires. »

Elle a ensuite transmis un rapport officiel au secrétaire général de la CAF, le Nigérian Samson Adamo, pour motiver sa position.

Il a ajouté que M. Adamo a consulté Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, pour arbitrer définitivement ce dossier avant de notifier officiellement la partie égyptienne.

Rappelons que le Moghreb de Fès et la Renaissance Berkane représenteront le Maroc en Ligue des champions, tandis que le Raja prendra part à la Coupe de la Confédération.