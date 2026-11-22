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La blessure de Michael Olise ne semble pas grave, mais elle pourrait contraindre l'entraîneur Vincent Kompany à remanier l'attaque du Bayern Munich avant d'affronter Lille, d'autant que les absences se multiplient en attaque.

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Le Français avait dû quitter sur blessure la rencontre entre le Bayern Munich et Cologne, vendredi dernier en Bundesliga, avant de sortir de l'Allianz Arena avec des béquilles.

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Le Bayern Munich a indiqué que les examens médicaux avaient révélé chez Olise une contusion à l'avant-pied et qu'il serait soigné dans les prochains jours.

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Si le diagnostic ne fait pas état d'une blessure grave, tout indique qu'il ne sera pas rétabli à temps pour affronter Lille mercredi prochain en Ligue des champions, selon le quotidien allemand « Bild ».

Le joueur est apparu hier, samedi, avec des béquilles et une chaussure médicale de protection, qui permet de soulager le pied blessé et de le protéger des chocs, tout en immobilisant la zone touchée et en limitant les mouvements susceptibles de provoquer des douleurs.

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Olise suit des soins quotidiens au centre d'entraînement du club bavarois. Après la rencontre face à Cologne, l'entraîneur Vincent Kompany avait dit espérer une amélioration de l'état du joueur d'ici lundi, tout en précisant que les béquilles relevaient d'une mesure de précaution.

De son côté, le président du club, Herbert Hainer, a estimé que l'ailier français ne serait sans doute pas prêt pour affronter Lille, avec un retour possible face à Hambourg le samedi 28 novembre.

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Cette blessure place Kompany face à un véritable casse-tête offensif, d'autant que le Bayern doit déjà composer avec des absences importantes, à commencer par celle de l'Anglais Harry Kane, victime d'une rupture des ligaments de l'articulation de la cheville lors du match contre Cologne. Opéré avec succès, il devrait être indisponible environ 3 mois.

Serge Gnabry et Ismael Saibari sont également absents jusqu'à la fin de l'année, tandis que le Colombien Luis Díaz se rapproche d'un retour et pourrait être disponible face à Lille.

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Quant à Jamal Musiala, il a retrouvé les terrains contre Cologne après une longue absence due à une blessure, mais il doit encore retrouver la plénitude de ses moyens.

Dans ce contexte, Kompany sera contraint de redistribuer les cartes en attaque. Une composition atypique se dessine face à Lille, avec Nathaniel Brown sur l'aile gauche, Tim Binder sur l'aile droite et Tom Bischof au poste de meneur de jeu, tandis que Lennart Karl serait aligné en pointe.

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Cette option découle des solutions limitées dont dispose actuellement le technicien, qui a déjà dû procéder à des changements lors de la rencontre face à Cologne : Bischof a remplacé Kane et Binder est entré à la place d'Olise, dans un match soldé par un nul 1-1 en Bundesliga.

Le Bayern Munich se déplacera à Lille le mercredi 25 novembre, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des champions, avant d'affronter Hambourg en Bundesliga samedi.