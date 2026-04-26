Justin Bijlow a été remplacé dimanche après-midi à la mi-temps du match de Serie A entre Gênes et Côme. La nature exacte de son problème physique n’a pas encore été précisée.

Au retour des vestiaires, il est rapidement devenu évident que le Néerlandais était resté aux soins, et les médias transalpins évoquent des « problèmes physiques » sans plus de précisions.

Pour le commentateur de Ziggo Sport, Albert Mantingh, la nouvelle est aussi inattendue.

« Non, quand même. Justin Bijlow s'est-il à nouveau blessé ? Car Leali va le remplacer, semble-t-il. L'homme de verre, qui avait si bien gardé les buts ces dernières semaines, semble devoir quitter le terrain à cause d'une nouvelle blessure. Ce n'est pas possible, quand même », a déclaré Mantingh.

Sujet aux blessures depuis ses débuts, il a déjà manqué de nombreux matchs avec Feyenoord, club où il était sous contrat jusqu’en décembre dernier.

Transféré en janvier à Gênes, le gardien de 28 ans disputait dimanche son treizième match et comptait déjà trois clean sheets.

Au moment de son remplacement, le club génois était déjà mené 0-1 par Côme, suite à l’ouverture du score de l’ancien Utretchten Anastasios Douvikas. En seconde période, avec Leali dans les cages, Assane Diao a finalement porté le score à 0-2.