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Le Comité de compétition espagnol a annoncé la sanction infligée à Fermín López, la star du FC Barcelone, après son expulsion dimanche dernier lors du match de Liga entre le Barça et Villarreal.

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L'expulsion est intervenue après le remplacement de Fermín, et l'arbitre Alejandro Hernández Hernández a consigné dans son rapport ce qui suit : « Pour s'être levé de son siège et s'être dirigé vers le quatrième arbitre, s'être approché très près de lui, avoir protesté à voix haute et avoir répété la phrase : ne te fous pas de moi ».

Les médias avaient évoqué plusieurs sanctions possibles, notamment selon que le geste serait considéré comme un comportement inapproprié envers le quatrième arbitre ou comme une protestation. Dans les deux cas, la sanction de base était une suspension de deux matchs.

Selon le quotidien « Mundo Deportivo », l'instance disciplinaire a opté pour la seconde option, considérant donc qu'il s'agissait d'une protestation au sens de l'article 127 du Code disciplinaire, qui dispose : « La protestation auprès de l'arbitre principal, des assistants ou du quatrième arbitre, à condition qu'elle ne constitue pas une infraction plus grave, est sanctionnée d'une suspension de deux à trois matchs ou d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois ».

Fermín sera donc absent pour le déplacement du FC Barcelone face au Deportivo au stade du Riazor dimanche prochain, ainsi que pour le choc de Liga contre l'Atlético de Madrid au Camp Nou, le mercredi 2 décembre, une rencontre avancée en raison de la Supercoupe d'Espagne.

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Le recours du Barça rejeté

Le comité disciplinaire a rejeté le recours du club contre le carton rouge. Par ailleurs, cette décision ne laisse que de faibles chances de contester la sanction devant le Comité d'appel, puisqu'elle impose la sanction minimale prévue par le règlement.

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Le FC Barcelone avait déposé un recours auprès du Comité de compétition , hier mardi, concernant le carton rouge reçu par le milieu de terrain Fermín López lors du match face à Villarreal, remporté 3-2 par le Barça dimanche dernier.

Citant une source interne au FC Barcelone, « Mundo Deportivo » rapporte que le club catalan assure que le milieu de terrain n'a adressé aucune insulte à l'assistant de l'arbitre et que son comportement était le fruit de la tension du moment, le Barça devant alors remonter un retard de deux buts face à Villarreal.

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La même source ajoute que le service juridique du Barça comptait faire valoir qu'il s'agissait d'un incident isolé de mauvaise conduite et non d'une protestation formelle, dans l'espoir que les faits soient examinés au titre d'un autre article disciplinaire, ce qui aurait pu réduire la suspension de Fermín à un seul match.

Coup dur pour Flick

Le staff technique du FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, espérait récupérer rapidement Fermín, notamment en raison des blessures et des absences dont souffre l'équipe ces derniers temps, et du besoin de pouvoir compter sur tous ses joueurs dans la course à la première place du championnat.

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Au Barça, beaucoup estiment que cette expulsion était injuste et que ce qui se passe n'a rien d'un hasard, mais résulte d'années de pression médiatique, à travers la chaîne de télévision du Real Madrid, les conférences de presse de Mourinho et l'évocation incessante de l'affaire Negreira par Florentino Pérez. Selon ce point de vue, cela a poussé les arbitres à toujours pencher du même côté, par crainte des attaques.