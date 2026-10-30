Arsenal a entamé des discussions préliminaires et informelles concernant la prolongation du contrat de sa star norvégienne Martin Ødegaard, qui suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Le réseau « Sky Sport » a rapporté que le nom d'Ødegaard est devenu un sujet de discussion au sein du Bayern Munich, sachant que son contrat avec Arsenal expire à l'été 2028.

Ces dernières années ont été marquées par des contacts répétés entre Ødegaard et le Bayern Munich, mais aucun transfert n'a abouti. Aujourd'hui, cette question prend un nouvel élan, Arsenal travaillant à prolonger de manière anticipée le contrat de son meneur de jeu.

Arsenal souhaite vivement éviter qu'Ødegaard n'entre dans la dernière année de son contrat, afin de ne pas se retrouver face à l'éventualité d'un départ libre en 2028.

Selon les informations de « Sky Sport », si aucun accord n'est trouvé concernant un nouveau contrat, Arsenal envisagera également, à un stade ultérieur, la possibilité de vendre le joueur lors de l'été prochain. Par ailleurs, Ødegaard a reçu des sollicitations de plusieurs autres grands clubs européens.

Mais du point de vue du Bayern Munich, il n'y a pas, à l'heure actuelle, de nécessité urgente d'agir sur ce dossier. En effet, malgré l'intérêt initial du joueur pour un éventuel transfert vers le club allemand, Ødegaard ne figure pas actuellement sur la liste des cibles de transfert prioritaires des dirigeants du club bavarois.

Le joueur norvégien est l'un des éléments les plus importants d'Arsenal depuis plusieurs années. Il a progressé sous la direction de l'entraîneur Mikel Arteta pour devenir l'un des meilleurs milieux offensifs d'Europe. En tant que capitaine de l'équipe, il revêt une grande importance tant sur le plan technique qu'au sein du vestiaire.

Ødegaard a rejoint définitivement Arsenal à l'été 2021, en provenance du Real Madrid pour environ 35 millions d'euros, après une période de prêt de 6 mois. Depuis lors, le joueur, actuellement âgé de 27 ans, a disputé 248 matchs officiels avec Arsenal, inscrivant 46 buts et délivrant 47 passes décisives.

Outre deux titres en Community Shield anglais lors des saisons 2023-2024 et 2026-2027, Ødegaard a été sacré champion de Premier League avec Arsenal la saison dernière.