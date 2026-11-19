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Arsenal essuie un revers sur le marché des transferts de janvier : le RB Leipzig refuse d’étudier les offres en cours de saison pour Antonio Nusa, ailier de 21 ans ciblé par le club londonien. Alors que plusieurs grands clubs européens suivent l’international norvégien, en grande forme, Leipzig entend le conserver au moins jusqu’à l’été et pourrait réclamer plus de 80 millions d’euros à l’avenir.

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Le club allemand ferme la porte à un départ cet hiver

Selon Bulinews, Leipzig repoussera toute offre formulée en cours de saison pour Nusa, malgré l’intérêt d’Arsenal, qui souhaite renforcer son attaque. L’ailier compte six buts et huit passes décisives en 15 apparitions, dont quatre buts et sept passes décisives en neuf matches de Bundesliga. Il a également marqué une fois en quatre rencontres de Ligue des champions, ainsi qu’un but et délivré une passe décisive en deux matches de Coupe d’Allemagne.

L’ailier revient sur sa montée en puissance

Avec 11 contributions à des buts en Bundesliga cette saison, Nusa a déjà dépassé les sept buts et passes décisives cumulés qu’il avait enregistrés lors de chacune de ses deux premières saisons dans l’élite allemande. Cette progression rapide a renforcé la position de Leipzig dans les négociations, ce qui explique pourquoi les estimations de sa valeur évoquées précédemment pourraient s’avérer insuffisantes lorsque les clubs mettront sa détermination à l’épreuve.

Interrogé par le média allemand sur son excellent début de saison après la victoire 5-0 contre le Hamburger SV en Bundesliga en septembre, Nusa a déclaré : « Je crois toujours en mes qualités. Je n’ai peut-être pas obtenu les résultats que je méritais la saison dernière, mais je travaille dur et j’essaie simplement d’aider l’équipe et de marquer le plus possible. »

Son contrat donne l’avantage à Leipzig

La fermeté de Leipzig repose sur le contrat de cinq ans signé par Nusa à son arrivée du Club Bruges, le 13 août 2024. Celui-ci court jusqu’au 30 juin 2029 et ne comporte aucune clause libératoire. Le club de Bundesliga l’a recruté pour un montant annoncé de 21 millions d’euros, assorti de bonus, afin de remplacer Dani Olmo. À Bruges, Nusa avait inscrit sept buts et délivré six passes décisives en 86 matches, tout en remportant deux titres de champion de première division A belge.

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Avant de rejoindre l’Allemagne, Nusa avait été proche de rejoindre la Premier League . En janvier 2024, Brentford avait trouvé un accord avec Bruges pour un transfert de 25 millions de livres sterling (33 millions d’euros), mais l’opération avait échoué au dernier moment après que les examens médicaux eurent révélé un problème au cartilage du genou et de possibles soucis de dos. Depuis, l’attaquant a dissipé les doutes sur sa condition physique et rapidement prouvé sa capacité à tenir le rythme au plus haut niveau.

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Leipzig attendu sur le terrain de l’Union Berlin

Alors que la porte est fermée à un transfert cet hiver, Nusa se concentrera sur la poursuite de sa belle série lorsque Leipzig se rendra à Berlin samedi pour la 10e journée de Bundesliga. Une nouvelle prestation décisive à l’extérieur ferait encore grimper sa cote avant la seconde moitié de la saison. De son côté, Arsenal devra chercher ailleurs des renforts en janvier ou se préparer à une coûteuse bataille d’enchères cet été.