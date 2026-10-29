Coup dur pour Arsenal sur le marché des transferts de janvier : l’Atlético de Madrid refuse de vendre Alex Baena, cible de Mikel Arteta, en cours de saison

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Arsenal devra attendre l’été prochain pour tenter de recruter l’attaquant de l’Atlético de Madrid Alex Baena, le club espagnol ayant exclu d’autoriser son départ en cours de saison. Mikel Arteta souhaite attirer le meneur de jeu de 25 ans dans le nord de Londres en janvier, mais le club de Liga est déterminé à conserver l’un de ses joueurs les plus précieux.

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Le géant espagnol bloque un départ cet hiver

Selon Football Insider, l'équipe de Diego Simeone rejettera toute approche concernant l'international espagnol à la réouverture du mercato en début d'année. Les responsables du recrutement d'Arsenal estiment que l'ancien joueur de Villarreal « coche de nombreuses cases » grâce à son pedigree de haut niveau et à sa capacité à évoluer sur l'aile gauche ou dans l'axe, en milieu offensif. Cette saison, il compte déjà cinq buts et trois passes décisives.

Le champion du monde inspire la fidélité

Après avoir joué un rôle majeur dans le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde cet été, l'attaquant a vu sa cote grimper considérablement en Europe.

Le média précise qu'un transfert sera « difficile » à conclure pour Arsenal, car Simeone accorde « une immense valeur » au joueur et ne souhaite pas perdre un élément central de son dispositif tactique.

De plus, le club madrilène est en position de force dans toute future négociation après avoir fait signer au meneur de jeu un contrat de longue durée courant jusqu'en 2030. Arsenal devrait donc présenter une offre conséquente l'été prochain pour mettre sa détermination à l'épreuve.

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L'attaquant suédois frustré s'interroge sur son avenir

Alors qu'Arteta cherche à renforcer son secteur offensif, le même média a récemment rapporté que l'attaquant d'Arsenal Viktor Gyokeres envisagera « sérieusement » de quitter l'Emirates Stadium l'été prochain si son temps de jeu n'augmente pas.

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Bien qu'il ait dépassé la barre des 20 buts la saison dernière, l'international suédois de 28 ans est passé derrière Kai Havertz dans la hiérarchie au cours des premiers mois de la saison actuelle.

Si Arsenal empêchera l'attaquant de partir en janvier, les dirigeants du club sont disposés à autoriser son transfert en fin de saison si des prétendants proposent les 55 millions de livres sterling initialement déboursés pour le recruter.

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Le mercato estival s'annonce propice à un remaniement offensif

L'Atlético de Madrid refusant d'étudier les offres pour Baena en cours de saison et Arsenal bloquant un départ de Gyokeres cet hiver, toute refonte majeure de l'attaque dans le nord de Londres devra attendre 2027. D'ici là, Gyokeres devra lutter pour reprendre sa place de titulaire à Havertz, alors qu'il cherche à jouer régulièrement à une étape charnière de sa carrière. De leur côté, les recruteurs d'Arteta continueront de suivre les progrès de Baena en Espagne en vue d'une éventuelle offensive estivale.