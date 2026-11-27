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David Raya a manqué l’entraînement d’Arsenal, ce qui jette le doute sur sa présence lors du choc de Premier League face à Manchester City dimanche. Le gardien est sur la touche depuis sa blessure à l’épaule lors du match nul à Newcastle le week-end dernier. Son absence survient quelques heures seulement après que Mikel Arteta a laissé entendre qu’il gardait l’espoir de le voir jouer à l’Emirates.

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Raya manque l’entraînement d’Arsenal

Raya n’a pas participé à la séance d’entraînement d’Arsenal vendredi, selon le Daily Mail. L’Espagnol avait dû sortir à la 70e minute du match nul 2-2 à Newcastle samedi dernier après s’être blessé à l’épaule lors d’un choc accidentel avec William Osula.

Dans un premier temps, une longue absence de Raya était redoutée, et Kepa Arrizabalaga l’a remplacé dans le onze de départ mardi en Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Un examen a toutefois montré que la blessure ne nécessiterait pas d’opération.

Arteta entretient le flou

Arteta était resté évasif sur l’état de santé du gardien lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, avant que l’absence de Raya à l’entraînement ne soit révélée. « Je ne sais pas. Il reste encore quelques heures avant le match. Nous essayons simplement de récupérer tout le monde », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la participation de Raya à l’entraînement, Arteta a répondu : « Oui, ils s’entraînent tous. » Mais lorsqu’on lui a demandé si le gardien plongeait, il a ajouté : « Ça, je n’en suis pas sûr. » L’entraîneur d’Arsenal a également répondu « oui » à la question de savoir s’il gardait l’espoir de voir Raya jouer contre Manchester City.

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Kepa prêt à prendre le relais

L’absence de Raya à l’entraînement ne l’écarte pas du match de dimanche, mais de sérieux doutes subsistent quant à sa capacité à être rétabli à temps pour recevoir City. S’il ne peut pas jouer, Kepa devrait remplacer Raya, récemment qualifié de « meilleur gardien du monde » par John Terry .

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Arteta a apporté son soutien à sa doublure : « L’expérience de Kepa est incroyable, tout comme les équipes dans lesquelles il a joué et les trophées qu’il a remportés. » Lorsqu’on lui a demandé si le nom de famille du gardien titulaire dimanche se terminerait par A, il a répondu : « Probablement. »

Un choc pour le titre à l’Emirates

Arsenal aborde le match de dimanche avec six points d’avance sur l’équipe d’Enzo Maresca, sachant qu’une victoire porterait cet écart à neuf points.

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Arsenal devra également se passer de Bukayo Saka, dont l’absence devrait encore durer trois semaines.