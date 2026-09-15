Al-Hilal entame son parcours continental dans la nouvelle édition de la Ligue des champions d'Asie Elite dans des circonstances exceptionnelles et difficiles, après la confirmation de l'absence de cinq de ses principaux joueurs face au club qatari d'Al-Gharafa, lors de la rencontre qui se tiendra au stade Kingdom Arena dans le cadre de la première journée de la phase de groupes.

Le club emblématique aborde ce rendez-vous en étant privé de piliers essentiels dans différents compartiments de jeu, un coup dur pour ses ambitions de réaliser un début parfait qui lui offrirait un élan précoce dans la course au titre continental.

Une liste d'absents qui inquiète

Le journal saoudien « Al-Midane Al-Riyadi » a révélé qu'Al-Hilal sera privé de cinq joueurs déterminants face à Al-Gharafa : Theo Hernandez, Ali Lajami, Hamad Al-Yami, Salem Al-Dawsari et Ollie Watkins.

L'absence de la star anglaise Ollie Watkins vient accroître les difficultés de l'équipe, après la blessure qu'il a contractée lors des derniers entraînements et qui l'a écarté des échéances nationales et continentales, la durée de son absence des terrains n'étant pas encore déterminée.

Le capitaine Salem Al-Dawsari, l'une des plus importantes armes offensives de l'équipe, est également absent, aux côtés de la nouvelle recrue Theo Hernandez, du défenseur Ali Lajami et du latéral Hamad Al-Yami.

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Al-Hilal défie les circonstances

Malgré l'ampleur des absences, le staff technique d'Al-Hilal espère surmonter cet obstacle et décrocher la victoire d'entrée, afin d'envoyer un message fort à tous les concurrents : le club arrive en force pour jouer très tôt le titre de l'édition actuelle de la plus importante compétition du continent.

Le match face à Al-Gharafa constitue un véritable test de la profondeur de l'effectif du club emblématique et de sa capacité à gérer la pression, d'autant que le club qatari aborde la rencontre avec de grandes ambitions de créer la surprise au cœur de Riyad.