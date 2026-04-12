La délégation de l’Al-Ahly, emmenée par Sayed Abdel-Hafiz, membre du conseil d’administration, a quitté le siège de la Fédération égyptienne de football après l’annulation de l’audience consacrée à l’écoute des conversations des arbitres lors du match contre Ceramica Cleopatra, une audience initialement organisée à la demande du club rouge.

Cette séance, initialement prévue pour écouter les enregistrements des conversations des arbitres durant la rencontre, a été annulée au motif de « l’absence des personnes légalement habilitées ».

La délégation, emmenée par Sayed Abdel Hafiz et comprenant le directeur de la communication Jamal Jabr, un expert en audio et un ancien arbitre, s’est présentée au siège de la Fédération, mais elle a finalement été informée de l’impossibilité de tenir la séance.

Le club avait pourtant adressé une lettre à Mostafa Azzam, secrétaire général de la Fédération, pour revendiquer le droit de choisir les participants à cette écoute.

Dans un courrier précédent, le secrétaire général de la Fédération avait indiqué que l’écoute des conversations de la vidéo-arbitrage était réservée à deux seuls membres du staff technique et administratif du match, à condition qu’ils soient autorisés à se trouver en zone technique, et qu’aucune autre personne ne pouvait y assister.

Le club assure toutefois qu’il sait défendre ses droits.

Une fois sorti du siège de la Fédération, le dirigeant a vertement critiqué l’interdiction qui lui a été faite d’assister à l’audience, rejetant fermement la tournure des événements.

« L’Ahly sait parfaitement comment défendre ses droits et c’est à lui de décider qui le représente », a-t-il lancé aux journalistes.

Il a ajouté : « Je me suis présenté à la Fédération car l’interdiction de me faire représenter est illégale. Aucun règlement ne m’en empêche. Que se passerait-il si l’encadrement technique et administratif avait été démis avant la date de la séance ? Il est donc normal que le conseil d’administration d’Al-Ahly soit présent. »

Rappelons que les Rouge et Blanc avaient partagé les points (1-1) avec Ceramica Cleopatra lors de la première journée de la phase finale, un match au cours duquel un penalty en leur faveur n’avait pas été accordé dans les arrêts de jeu après consultation de la vidéo.

Dans un communiqué officiel, le club a réclamé l’écoute des échanges radio entre l’arbitre de terrain et l’arbitre vidéo, conformément aux déclarations d’Oscar Ruiz, président de la Commission des arbitres, qui a confirmé que chaque club peut accéder à ces enregistrements, moyennant frais, et que leur publication garantit l’intégrité et la transparence.

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