Des rapports médiatiques ont révélé de nouvelles surprises concernant l'affluence des supporters avant la confrontation très attendue entre la sélection saoudienne et son homologue qatarie, en demi-finale de la Coupe du Golfe 27, dans un contexte marqué par les difficultés rencontrées par les supporters désireux d'obtenir des billets pour le match.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne saoudienne « Al Arabiya », l'engouement pour l'achat des billets de la confrontation entre l'Arabie saoudite et le Qatar a été qualifié de faible jusqu'à présent, en raison de problèmes techniques auxquels sont confrontés les supporters lors de la phase de paiement, ce qui a rendu difficile la finalisation de l'achat des billets pour un certain nombre de supporters.

La chaîne a précisé que les problèmes techniques apparaissent précisément lors de la phase de paiement, ce qui affecte le processus de réservation des billets malgré le désir des supporters d'assister à la rencontre depuis les tribunes, d'autant plus que le match revêt une grande importance en tant que l'une des confrontations majeures de la compétition.

Dans le même temps, Al Arabiya a révélé la distribution de 16 600 billets gratuits aux supporters saoudiens, une démarche visant à renforcer la présence des supporters saoudiens dans les tribunes et à soutenir la sélection lors de la confrontation attendue face à son homologue qatarie.

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La source a ajouté que la Fédération qatarie de football a acheté 700 billets afin de les distribuer aux supporters qatariens présents à Djeddah, dans le but d'assurer une présence de supporters pour épauler la sélection qatarie lors du match de demi-finale face à la sélection saoudienne.

Les supporters attendent la confrontation entre l'Arabie saoudite et le Qatar dans une ambiance exceptionnelle, alors que les deux sélections cherchent à décrocher leur billet pour la finale de la Coupe du Golfe 27, tandis que la question de l'affluence demeure l'un des dossiers suscitant un grand intérêt avant le coup d'envoi.